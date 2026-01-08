경남도, ‘남해안권 발전 특별법’ 신속 제정 국회에 요청
조현준 경남도 균형발전본부장, 8일 국회 국토교통위 방문해 건의
경남도는 8일 ‘남해안권 발전 특별법’의 신속한 제정을 위해 조현준 균형발전본부장 등이 국회를 방문해 조속한 공청회 개최를 건의했다고 밝혔다.
조 본부장은 이날 남해안권 발전 특별법 공동발의자인 정점식 의원과 권영진 국토법안심사소위 위원장 등을 만나 특별법의 시급성과 당위성을 설명했다. 남해안이 새로운 국가 성장동력으로 도약하기 위한 필수 법안이라는 점을 강조했다.
또 경남, 전남, 부산 지역 모두 남해안을 새 성장동력으로 키워 국가균형발전을 견인하기를 기대하고 있다며 국회 차원의 적극적인 입법 추진을 요청했다.
지난 2024년 6월 정점식·문금주 의원이 공동 발의한 ‘남해안권 발전 특별법은 남해안을 대한민국의 신경제권으로 육성하는 내용을 담고 있다. 이 법안은 같은 해 11월 국회 국토법안심사소위에 상정된 후 계류 중이다.
그동안 남해안권은 보전산지, 수산자원보호구역 등의 규제로 산업 발전에 제약이 있었다. 이를 극복하기 위한 광역 단위 전략 수립과 규제 개선을 위한 별도의 법적 기반 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
특별법에는 과도한 규제 개선, 국토부 산하 ‘남해안종합개발청’ 신설, 예타조사 면제, 특별회계 설치, 부담금 감면, 관광진흥지구·강·섬 관광활성화지구 지정 등 해양관광 인프라 고도화를 위한 내용이 담겨있다.
앞서 경남도는 지난해 9월 전남도와 남해안권 발전 특별법 통과를 위한 상생 협약을 맺었고, 부산시와도 협업하면서 같은 해 12월 국회 지도부 등을 만나 영호남 상생 법안 지원을 요청했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
