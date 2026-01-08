“소녀상 훼손은 표현의 자유”라는 野 의원들, 지자체 의무관리도 반대

“이승만·박정희 동상도 포함하라”

정부 첫 실태조사 “관리 철저히”

극우 성향 시민단체 위안부법폐지국민행동이 충북 제천 의병광장에 설치된 평화의 소녀상을 훼손한 모습. 이재명 대통령 SNS 캡처

손상·파괴 행위에 대한 조치 등의 내용이 담긴 ‘

소녀상 관리를 더욱 철저히 할 것”이라고 말했다.