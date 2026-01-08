광주시, 민간단체 동원 ‘복합쇼핑몰’ 언론 홍보 시도 논란
기고문 요청한 뒤 일부 제언 임의로 삭제
“여론 통제…시민단체를 홍보 도구 취급”
광주광역시가 복합쇼핑몰 ‘더현대 광주’ 홍보를 위해 민간단체에 요청한 언론보도용 기고문 원고의 수정·삭제를 시도하는 등 부적절 행정이 도마 위에 올랐다.
복합쇼핑몰 유치 광주시민회의는 8일 입장문을 내고 “복합쇼핑몰 추진 광주시 주무부서인 신활력본부 측이 최근 ‘더현대 광주’ 착공식과 관련 언론 기고를 먼저 요청해왔다”며 “그러나 원고 제출 후 광주시가 보인 태도는 실망을 넘어 충격적이었다. 그들은 자신들의 입맛에 맞지 않는 제안을 사전 협의 없이 난도질했고, 이에 동의하지 않자 게재 자체를 무산시켰다”고 지적했다.
이어 “단체는 기고문에서 착공식을 환영하면서도, 복합쇼핑몰의 성공 조건으로 ‘광주공항 국제선 부활’을 제시했다”면서 “그러나 광주시는 사전 협의 없이 해당 핵심 제언을 삭제하고 시의 입장만 반영한 수정안을 제시했다. 이는 시민의 문제 제기를 행정이 관리·통제하려 한 여론통제 행위이자, 시민단체를 시정 홍보의 도구로 취급하는 오만한 권력 행태”라고 비판했다.
단체는 “이번 사안을 개인적 해프닝으로 넘기지 않을 것이며, 광주시가 시민사회의 독립성과 민주주의의 기본 원칙을 회복할 때까지 시민들과 함께 책임을 묻겠다”고 밝혔다.
이에 대해 광주시 측은 “홍보를 위해 노력하는 과정에서 벌어진 일”이라며 “결과적으로 적절하지 못했던 점은 인정한다”고 해명했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사