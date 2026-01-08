NC AI, 한국형 파운데이션 모델 ‘배키’ 공개… “산업 지능화·기술 주권 다 잡는다”
국가대표 AI 기업 NC AI가 대한민국 주력 산업의 AI 전환(AX)을 이끌 독자적인 파운데이션 모델 ‘배키(VAETKI)’를 8일 공개했다. 과학기술정보통신부의 프로젝트 결실인 배키는 글로벌 빅테크가 주도하는 시장에서 대한민국의 기술 주권을 수호할 ‘소버린 AI’의 핵심 역할을 맡게 된다.
배키는 자체 성능 평가에서 오픈AI의 GPT OSS, 메타의 Llama 등 글로벌 오픈소스 모델과 대등하거나 이를 상회하는 성적을 거뒀다. 특히 10조 토큰의 방대한 데이터를 학습하며 한국어 특화 기능을 강화했다. 토크나이저 어휘의 20%를 한국어에 할당하고 고어 처리 기능까지 갖춰, 한국어 벤치마크에서 GPT-OSS-120B 대비 평균 101% 우세한 성능을 기록했다.
글로벌 지표에서도 압도적이다. 메타의 Llama4 Scout와 비교해 지시 이행 능력(IFEval)은 265%, 박사 수준의 추론 능력(HLE)은 137%의 수치를 기록하며 실질적인 기술 경쟁력을 입증했다. 이를 바탕으로 미국 에포크AI의 ‘주목할 만한 AI 모델’ 목록에도 이름을 올리며 글로벌 수준의 혁신성을 인정받았다.
비즈니스 측면의 강점은 효율성과 확장성이다. 혼합 전문가(MoE) 아키텍처와 차세대 어텐션 기술을 적용해 KV 캐시 메모리 사용량을 기존 대비 83% 절감했다. 이는 기업의 인프라 운영 비용을 획기적으로 낮춰주는 요소다. 또한 답변의 논리적 과정을 보여주는 ‘think 구조’를 채택해 국방, 제조, 금융 등 높은 신뢰도가 필요한 분야에 최적화됐다.
NC AI는 ‘도메인 옵스(DomainOps)’ 체계를 통해 제조, 국방, 콘텐츠 등 각 산업에 특화된 AI 모델을 공급할 전략이다. 초고성능 100B부터 온디바이스용 7B까지 멀티 스케일 라인업을 구축해 시장 수요에 대응한다.
이연수 NC AI 대표는 “배키는 우리 산업이 글로벌 시장을 선도하게 할 전략 자산”이라며 “현장에서 실제 가치를 창출하는 소버린 AI 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.
