서해안고속도로 참사 SUV, 제동 페달 작동 없이 충돌…운전자 구속 송치
EDR 분석서 ‘제동 기록 없음’
크루즈 주행 중 충돌
운전자, 졸음운전 진술
서해안고속도로에서 교통사고 수습 중이던 경찰관과 견인차 기사를 숨지게 한 SUV 운전자가 사고 당시 스마트 크루즈 기능을 켠 채 제동 페달을 한 차례도 밟지 않고 주행한 것으로 확인됐다.
전북경찰청은 교통사고처리특례법 위반(치사상) 혐의로 SUV 운전자 A씨(38)를 구속 송치했다고 8일 밝혔다.
A씨는 지난 4일 오전 1시23분쯤 전북 고창군 고수면 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 선행 교통사고를 수습 중이던 현장을 덮쳐 경찰관과 견인차 운전자 등 2명을 숨지게 하고, 119구급대원 등 7명에게 중경상을 입힌 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 A씨는 사고 당시 졸음운전을 하고 있었다는 취지로 진술했다. 차량 사고기록장치(EDR)와 블랙박스, 현장 폐쇄회로(CC)TV 분석 결과 스마트 크루즈 기능이 작동 중이었고 제동 페달 작동 기록은 확인되지 않았다.
다만 경찰은 차량 주행 속도가 해당 구간 최고 제한속도(시속 110㎞)를 기준으로 20㎞를 초과하지는 않았던 것으로 파악했다.
경찰 관계자는 “여러 대의 순찰차와 구급차, 견인차가 경광등을 켠 채 정차해 있던 상황에서 감속이나 회피 조작 없이 충돌이 이뤄진 점이 확인됐다”며 “보조 주행 기능 사용 여부와 별개로 사고의 직접 원인은 졸음운전으로 판단하고 있다”고 설명했다.
앞서 경찰은 이번 사고로 2명이 숨지고 다수의 부상자가 발생한 중대 사안인 점과 도주 우려 등을 고려해 A씨를 사고 당일 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했고, 법원은 이를 받아들였다.
고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
