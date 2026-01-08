‘흑백요리사’ 최강록이 신은 운동화의 비밀…“완전 감동”
넷플릭스 예능 ‘흑백요리사 : 요리 계급 전쟁2’에 출연 중인 ‘조림핑’ 최강록 셰프의 운동화가 화제를 모으고 있다.
스포츠브랜드 ‘아키클래식’ 공식 SNS에 7일 최 셰프와의 일화가 올라왔다.
게시물에 따르면 남수안 아키클래식 대표는 1년 전 마케팅팀을 통해 최 셰프에게 광고 계약차 연락해보라고 지시했다. 그러나 ‘물 들어올 때 노 버리는’ 최 셰프는 이를 거절했다고 한다.
당시 최 셰프는 “가게 운영에 일손이 부족해 다른 일을 할 수 없다”면서도 “브랜드에 관심을 갖게 돼 개인적으로 구매하겠다”는 의사를 전했다고 한다.
남 대표는 1년이 지난 후 흑백요리사2를 보다 최 셰프의 신발을 보고 깜짝 놀랐다. 아키클래식 운동화를 신고 있어서다.
남 대표는 “혹시나 했는데 진짜로 저희 신발을 신고 나왔다”며 “안 지켜도 되는 말이었고 약속도 아니었다”고 적었다.
이어 “그냥 늘 하는 말인 ‘밥 한번 먹자’ 같은 이야기였는데, 작은 말도 허투루 하지 않고 한 말은 꼭 지키는 모습이 멋있다. 완전 감동했다”고 썼다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
