학폭 가해자 8명, 강원대 간다…최저등급 부여·감점에도 합격선

입력:2026-01-08 16:07
강원대 전경

강원대학교의 2026학년도 신입생 수시모집에서 학교폭력 전력이 있는 지원자 8명이 추가 합격한 것으로 파악됐다. 이들에게는 최저등급 부여, 감점 등의 조치가 이뤄졌으나 합격선에 포함됐다.

8일 강원대학교 등에 따르면 2026학년도 수시모집에 지원한 수험생 중 39명이 학교폭력 전력을 가진 것으로 확인됐다. 이 중 31명은 불합격 처리됐다. 나머지 8명은 예비 합격자로 분류돼 충원 합격 절차를 거쳐 최종 선발됐다.

강원대는 학교폭력 가해 이력이 있는 지원자들에 대해 전형별로 차등화된 불이익을 적용하기 위해 최저 등급 부여와 감점 등의 조치를 취했다. 학생부 종합 외 전형에서 4호 처분부터 총점의 5%를 감점하고 8·9호 처분에는 30%를 깎았다. 이같은 조치에도 8명의 학생이 합격선에 포함됐다.

학교폭력 가해 처분은 1호(피해자에게 서면 사과)부터 9호(퇴학)까지 9단계다. 이 중 4호(사회봉사)·5호(특별교육·심리치료)는 졸업 후 2년간, 6~8호(출석정지·학급 교체·전학)는 4년간, 9호(퇴학)는 영구적으로 기록된다.

앞서 교육당국의 학교폭력 가해 감점 의무화 조치에 따라 대학들은 올해 입시부터 모든 전형에서 과거 학교폭력 전력을 반영 중이다. 감점 수준은 대학이 자율로 정하는데, 대부분의 대학은 학생부에 기록된 학교폭력 가해 처분 정도에 따라 감점 정도를 다르게 처리한다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

