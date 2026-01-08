대법, 김정규 타이어뱅크 회장 ‘탈세 혐의’ 파기환송… “일부 공소시효 지나”
대법원이 대리점 명의를 위장해 탈세한 혐의로 실형을 선고한 김정규 타이어뱅크 회장 사건을 파기환송했다. 종합소득세 포탈 혐의 중 일부 금액에 대해선 공소시효가 지났으므로 면소 판결을 해야 한다는 취지다.
대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 8일 특정범죄가중처벌법 위반(조세) 등 혐의로 기소된 김 회장에게 징역 3년과 벌금 141억원을 선고한 원심을 깨고 사건을 대전고법에 돌려보냈다.
대법원은 “김 회장 등에 대해 종합소득세 포탈죄 중 2009년과 2010년 귀속 부분의 공소시효가 완성됐음에도 면소 판결을 선고하지 않은 원심에 잘못이 있다”고 밝혔다. 해당 김 회장의 총 종합소득세 포탈액으로 지목된 39억원 중 2009·2010년분에 해당하는 금액은 약 8억4000만원이다. 다만 대법원은 이를 제외한 나머지 김 회장 측 상고이유는 모두 받아들이지 않았다.
김 회장은 본인 소유 타이어뱅크 대리점을 임직원이나 친인척이 운영하는 것처럼 위장해 종합소득세 수십억원을 탈루한 혐의를 받았다. 당초 과세당국은 2016년 김 회장의 탈세 액수가 80억원이라고 보고 검찰에 고발했다. 1심은 이를 토대로 2019년 2월 징역 4년과 벌금 100억원을 선고했다.
하지만 별도의 행정소송을 통해 탈세 액수는 39억원으로 줄었다. 행정소송 결과를 기다리는 과정에서 항소심이 중단되면서 선고까지 약 6년이 걸리기도 했다. 탈세 액수는 줄었지만 2심은 지난해 7년 징역 3년과 벌금 141억원을 선고하고 김 회장을 법정구속했다. 2심은 1심에서 무죄가 나온 허위 세금계산서 교부 부분도 유죄로 판단했다.
2심 재판부는 “사실상 1인 회사인 타이어뱅크 회장으로서 우월적 지위에서 다수의 임직원과 판매본부라 할 수 있는 연합회 조직을 동원해 장기간에 걸쳐 계획적·조직적으로 이뤄진 범행”이라며 “세무조사를 받게 되자 증거 인멸을 위해 3시간 동안 회장실 문을 잠그고 개인대리점 소득세 장부를 파기하는 방법으로 세무조사를 방해했다”고 지적했다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사