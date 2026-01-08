부천시, 중국 하얼빈 빙설제 방문…경제협력 등 모색

경기 부천시 대표단이 5일 하얼빈 양수펑 부시장과 오찬 간담회 후 기념사진을 촬영하고 있따. 부천시 제공

이와 함께 시는 7일 열린 ‘2026 세계시장대화·하얼빈’에 참석해 ‘함께 만드는 더 나은 삶, 스마트도시 부천’을 주제로 발표했다. 시는 AI 기반 교통신호 제어, 긴급차량 우선 신호시스템, AI 기반 이상행동 감지 방범체계, 군중 안전 관리 솔루션, 스마트 미세먼지 클린 특화단지, 모바일 통합플랫폼 ‘부천인(in)’ 등 주요 스마트도시 정책을 발표해 참가 도시와 현지 언론의 주목을 받았다.

이 자리에는 캐나다 애드먼튼시 등 8개국 8개 도시에서 참석해 각 도시의 주요 정책과 발전 전략을 공유했다.