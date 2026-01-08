서울시, 양재·수서에 ‘피지컬 AI 벨트’ 조성
‘서울형 피지컬 인공지능(AI) 벨트’가 서울 서초구 양재동과 강남구 수서동 일대에 조성된다. 올해 세계 최대 IT·전자 전시회 CES에서 피지컬 AI가 차세대 핵심 기술로 주목받자, 서울시가 관련 산업 생태계 조성에 속도를 내는 것이다.
서울시는 “AI 기술 개발부터 실증, 적용까지 피지컬 AI 기술을 서울 도심에서 구현하는 ‘서울형 피지컬 AI 벨트’를 구축하겠다”고 8일 밝혔다. 피지컬 AI는 AI가 로봇, 기계, 센서 등과 결합해 실제 세계에서 업무를 수행하는 기술을 의미한다.
우선 양재동에 서울 AI 테크시티가 2028년 착공을 목표로 추진된다. AI 테크시티는 연면적 27만㎡ 규모 직·주·락 복합시설로, 피지컬 AI 벨트의 ‘두뇌’ 역할을 할 예정이다. 국내외 연구기관과 AI 기업이 들어선 산학연 협력 생태계로 만들어진다. 문화시설과 주거공간도 함께 들어선다.
수서역세권 일대에는 로봇클러스터가 2030년까지 단계적으로 구축된다. 로봇클러스터는 연구개발(R&D), 실증, 기업 집적, 시민 체험을 아우르는 거점 공간으로 조성된다. 서울시는 이 일대를 ‘로봇산업 특정개발진흥지구’로 지정해 용적률 완화, 세제 지원, 자금 융자 등 각종 인센티브를 입주 기업에 제공할 방침이다. 이를 통해 로봇 기업 유치를 2029년까지 완료할 예정이다.
서울시는 로봇플러스 테스트필드, 로봇인공지능과학관, AI 로봇쇼 등 일반 기업과 시민이 로봇을 체험해볼 수 있는 공간도 마련해 운영 중이다. 또 중량 30kg 이상 동력 장치의 공원 출입을 제한한 ‘공원녹지법 시행령’ 개정에 앞장서 배달로봇 활성화에 나서는 등 규제 철폐도 추진하고 있다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
