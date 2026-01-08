“무안 공항 둔덕 없었으면 전원 생존” 항철위 조사 결과
둔덕 없었다면 동체 착륙→활주 후 정지
국토부 “무안공항 로컬라이저, 안전 운영 기준 미부합” 인정
179명의 목숨을 앗아간 12·29 제주항공 여객기 참사의 주요 원인이 무안국제공항의 콘크리트 소재 방위각 시설(로컬라이저) 둔덕이라는 국토교통부 항공철도사고조사위원회(항철위) 조사 결과가 나왔다. 둔덕이 없었을 경우 동체 착륙 후 중상자 없이 멈춰 섰을 것이라는 분석이다. 정부는 최근 국회에 콘크리트 둔덕이 규정을 충족하지 못했으며 안전한 형태로의 개선이 필요했다는 입장을 처음 전한 것으로 알려졌다.
국회 12·29 여객기 참사 진상규명을 위한 국정조사특별위원회 소속 김은혜 국민의힘 의원은 8일 “국토교통부 항공철도사고조사위원회(항철위)로부터 제출받은 연구용역 보고서에 따르면 무안공항에 로컬라이저 둔덕이 없었을 경우를 시뮬레이션한 결과 탑승자 전원이 생존했을 것이라는 추정이 도출됐다”고 밝혔다. 항철위는 지난해 3월 한국전산구조공학회에 무안공항 로컬라이저 둔덕이 사고에 미친 영향 등을 분석하는 용역을 의뢰했다.
학회는 기체와 활주로 등의 가상 모델에 대한 슈퍼컴퓨터 분석을 활용, 여객기와 둔덕의 충돌 시뮬레이션을 진행했다. 그 결과, 콘크리트 둔덕이 없었더라면 사고기는 동체 착륙 후 일정 거리를 활주하고 멈춰 서면서 큰 충격을 받지 않았을 것이라는 분석 결과가 나왔다.
로컬라이저 둔덕이 부서지기 쉬운 구조였다면 사고기는 공항 보안 담장을 뚫고 근처 논밭으로 미끄러져 나갔을 것으로 추정됐다. 마찬가지로 중상자는 발생하지 않았을 것으로 분석됐다.
해당 연구용역 결과는 확정된 조사 결과가 아니다. 다만 사고 피해 규모를 키운 결정적 요인이 콘크리트 둔덕이라는 항공업계 안팎의 해석에 무게를 더한다.
국토부는 최근 김 의원에 제출한 자료에 “무안공항 내 로컬라이저 시설이 공항 안전 운영 기준에 미부합했다”며 “2020년 개량사업 당시 규정에 따라 정밀 접근 활주로 착륙대 종단에서 240m 이내에는 부러지기 쉽게 개선했었어야 한다”고 밝혔다.
로컬라이저 시설 안전 규정은 2003년 제정돼 무안공항 개항(2007년) 이후인 2010년부터 적용됐다. 로컬라이저 개량 공사가 진행된 2020년 5월부터 2024년 2월에는 이 규정이 유효했기에 이를 충족할 수 있도록 시설 개선 등의 조치가 있어야 했다는 책임을 인정한 것으로 풀이된다.
김 의원은 당시 개량 공사 설계 용역 입찰 공고에 ‘부서지기 쉬운 구조(Frangibility) 확보 방안 검토’라는 내용이 포함됐으나 실제 용역 착수·중간·최종보고회 발표 자료에서는 이같은 점이 반영되지 않았다고 지적했다. 그럼에도 국토부와 한국공항공사 관계자 모두 이를 그대로 수용하는 등 검증이 부실했다는 비판이다.
김 의원은 “둔덕이 없었다면 모두 생존할 수 있었다는 시뮬레이션 결과가 나오면서 둔덕에 문제가 없다던 정부의 입장도 뒤집혔다”며 “부서지기 쉽도록 지어져야 할 둔덕이 죽음의 고개가 된 실체 규명이 이뤄져야 한다. 설계부터 부실한 개량 공사까지 관련자들에 대해 전면적으로 수사가 확대되어야 하며 국정 조사에서 진실을 밝혀낼 것”이라고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사