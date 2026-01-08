“마지막 통화일 수도”…소방관 진심이 한 생명 살렸다 [아살세]
대구의 한 소방관이 신고자가 보내는 위기 신호를 놓치지 않고, 현명하게 대처해 극단적인 선택을 막은 사실이 알려지면서 잔잔한 감동을 주고 있습니다.
8일 대구소방안전본부에 따르면 지난 6일 오후 7시쯤 구급상황관리센터에 ‘우울증·공황장애·불면증 약을 복용 중인데, 약을 100알 정도 먹으면 어떻게 되느냐’고 묻는 여성의 의료상담 요청이 접수됐습니다.
상담을 담당한 김근영 소방장은 극단적인 선택과 연관된 위험 신호일 수 있다고 판단, 신고자에게 현재 상황을 조심스럽게 물었습니다.
이 신고자는 반복되는 극단적인 생각과 가정 내 갈등, 육아 부담 속에서 심리적으로 한계에 다다른 상태라고 김 소방장에게 말했습니다. 그는 “이 전화가 마지막 통화일 수 있다”고 말하기까지 했다고 하네요.
김 소방장은 구급대원 출동 경험과 간호사 임상 경험을 바탕으로 신고자 감정에 공감하며 차분하게 상담을 이어갔습니다.
김 소방장은 전화기 너머로 들리는 아이 목소리를 놓치지 않고, 아이에 관한 질문을 하며 대화를 전환했습니다. 김 소방장은 아이와 가족에게 남게 될 상처를 설명하는 동시에 자신의 솔직한 심정을 전했습니다.
얼마나 지났을까. 신고자는 스스로 “극단적인 선택에 대한 생각이 사라졌다”고 말했습니다.
신고자는 이튿날 대구소방본부 ‘칭찬합시다’ 게시판에 “공감해 주고 끝까지 들어줘서 감사하다. 덕분에 자살 생각을 접게 됐다”고 적었습니다.
엄준욱 대구소방안전본부 본부장은 “앞으로도 119상담요원의 전문성과 신속한 대응 역량을 강화해 소중한 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 다짐했습니다.
