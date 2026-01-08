한·중 화합 떡만둣국·한복까지…김혜경 여사에 中 주목
이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 동행한 김혜경 여사의 일정과 행보를 두고, 중국 현지에서 긍정적인 반응이 이어진다는 평가가 나온다. 청와대는 이번 방중 기간 김 여사의 활동이 한·중 간 화합과 상대 문화에 대한 배려를 염두에 두고 진행됐다고 설명했다.
청와대 관계자는 8일 “행사에 참석한 중국 현지 인사들이 김 여사를 친근하게 느끼면서 자연스럽게 소통하는 분위기가 형성됐다”며 “격식보다는 비교적 편안한 분위기에서 대화가 이뤄졌다”고 말했다. 실제로 김 여사는 중국 상하이에서 열린 K-뷰티 행사에서 중국 인플루언서에게 직접 화장품을 발라주는 장면도 연출됐다. 중국 현지 인플루언서들 사이에서는 김 여사의 태도와 복장을 언급한 게시물이 SNS에 일부 올라오고 있는 것으로 전해졌다.
동포 만찬 간담회에서 제공된 떡만둣국은 이런 기조를 잘 보여준다. 또 다른 청와대 관계자는 “김 여사가 메뉴 선정 과정에서 어떤 음식이 가장 의미가 있을지를 두고 오래 고민했고, 직접 검토해 최종 선택했다”며 “이 대통령도 ‘메뉴 선정이 좋았다’고 했다”고 말했다.
김 여사는 지난 5일 한국과 중국의 가교 역할을 해온 여성 인사들을 초청해 “한국은 설에 떡국을 먹는데 중국도 춘절과 같은 명절에 만두를 빚어 먹는다고 들었다”며 “여기 계신 모든 분이 중국과 대한민국의 가교 역할을 훌륭하게 하셔서 의미를 담아서 만들어 봤다”고 설명했다.
의상 선택도 외교적 메시지가 담겼다는 설명이다. 동포 만찬 간담회에서는 파란색과 빨간색이 어우러진 태극기의 색감을 담은 한복을 착용해 동포들과 정체성과 연대감을 나누고자 했다고 한다. 반면 펑리위안 여사와의 차담 자리에서는 중국에서 선호하는 붉은 계열의 한복을 선택해 상대 문화에 대한 존중을 표현했다고 전했다.
청와대 관계자는 “김 여사는 외교 활동에서 대통령보다 앞서 보이지 않기 위해 동선 하나까지 사전에 여러 차례 점검하고, 표정과 태도 역시 따로 연습할 정도로 많은 신경을 쓴다”고 설명했다. 그러면서 “앞으로는 대외적으로는 K-푸드와 한복 등 한국 문화를 알리는 역할을, 국내적으로는 복지 분야에 대한 관심을 이어갈 계획”이라고 덧붙였다.
이날 강유정 청와대 대변인은 브리핑에서 “중국 현지 SNS에서는 이번 한중 정상회담의 의미를 되새기는 글들이 이어지고 있다”며 “김혜경 여사가 인민대회당에 붉은 한복 차림으로 참석하는 등 안정적이고 품격 있는 행보를 보였다는 글이 올라오기도 했다”고 밝혔다.
그러면서 “주요 외신들은 한중 관계가 전면적인 복원 국면에 들어섰다는 점에 공통적으로 주목했다”고 설명했다. 강 대변인은 “쉐펑 주미 중국 대사는 자신의 SNS에 이 대통령 부부와 시 주석 부부의 셀카 사진을 올리며 “멋진 셀카”라고 평가했다”며 “중국 이용자들 사이에서는 “따뜻하다”, “친근하다”는 반응이 나왔다”고 전했다.
