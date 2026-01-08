금산군, 22일부터 모바일 장애인등록증 발급
충남 금산군은 오는 22일부터 모바일 장애인등록증 발급을 시작한다고 8일 밝혔다.
모바일 장애인등록증은 스마트폰을 활용해 신분을 확인할 수 있는 제도로, 기존 실물 장애인등록증과 동일한 효력을 가진다.
장애인은 공공기관 행정업무, 복지시설 이용, 은행·병원 방문, 각종 할인·감면 혜택 확인 등 여러 분야에서 모바일 장애인등록증을 활용할 수 있다.
모바일 장애인등록증은 읍면 행정복지센터에서 발급받을 수 있다.
군 관계자는 “그동안 실물 장애인등록증을 소지해야만 본인 확인이 가능했으나 모바일 장애인등록증 도입으로 편의성이 향상됐다”며 “실물 등록증 분실이나 훼손에 대한 부담이 줄어들고 비대면 행정 환경에서도 서비스 이용이 한층 수월해질 것”이라고 말했다.
금산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
