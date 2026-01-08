이중근 대한노인회장 “외국인 전문 인력으로 간병 공백 메워야”
출산 장려 넘어 ‘노인 돌봄 인프라’ 구축까지 시야 확장
저출생 해법을 제시해 온 이중근 부영그룹 회장이 대한노인회장으로서 초고령사회 핵심 과제인 간병 인력 부족 문제 해결에 나섰다.
행정안전부에 따르면 65세 이상 고령 인구는 1084만 명으로 늘었고, 70대 이상 1인 가구 비중은 21.6%에 달한다. 정부가 의료·요양 통합돌봄 사업을 추진 중이지만 인력난은 여전히 심각하다.
이 회장은 대안으로 외국인 전문 요양 인력 도입을 제시했다. 부영그룹은 캄보디아 등 동남아에서 인력을 선발해 한국어와 간호·요양 교육을 하는 체계를 구축하고 있다. 캄보디아 프놈펜에는 ‘우정 캄보디아 간호대학’을 설립해 운영 중이다.
국내에서는 창신대학교가 외국인 요양보호사 양성 거점 역할을 맡고 있으며, 외국인 유학생 최초 요양보호사 자격시험 합격자도 배출했다.
부영그룹은 출산 장려와 함께 노인이 존엄하게 생을 마무리할 수 있는 돌봄 인프라 구축이 국가 존립의 핵심 과제라는 입장이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사