충남도, 올해 첫 경제상황 점검회의…AI 전환전략 공유
충남도는 8일 천안에 있는 LS일렉트릭에서 ‘2026년 제1차 경제상황 현장 점검회의’를 개최했다고 밝혔다.
김태흠 충남지사와 관계 공무원, 9개 기업 관계자 등은 이날 인공지능 전략 수립·사업화, 인공지능 전환 혁신기관 확충과 산학연 협력체계 구축, 모빌리티, 디스플레이·반도체 등 주력산업 인공지능 전환 가속화 등 인공지능 전환 전략을 공유했다.
도는 지난해 11월 인공지능 분야 관련 지휘 본부 역할을 할 충남인공지능(AI)특별위원회를 출범시켰다. 또 올해 인공지능 전담 조직인 ‘인공지능 육성과’를 신설하는 등 지역 기업의 인공지능 전환을 뒷받침할 실행 체계를 구축했다.
이날 참석자들은 인공지능 확산·전환 기반 지원, 수요·공급기업 컨소시엄 구축, 국책 연구개발(R&D) 과제 선정 지원 등 제조산업 인공지능 전환을 위한 다양한 의견을 냈다.
김 지사는 “도는 인공지능 제조 혁신, 소부장 기업 성장 지원을 통해 제조업 재도약과 발전 기반을 마련할 것”이라며 “제조 공정과 융복합 바이오 등 산업 전반에 역량과 재원을 집중 투입하고 소부장 기업 지원을 강화할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사