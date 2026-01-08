앞자리에 무릎 닿을 정도…캐나다 항공사 ‘닭장’ 좌석 논란

캐나다 항공사 웨스트젯이 좌석 개편 이후 좌석 간 간격이 좁다는 불만을 받고 있다. 자칫 안전사고가 발생할 수 있다는 우려 섞인 목소리도 나온다.
8일 데일리하이브 등 캐나다 현지 매체에 따르면 웨스트젯은 지난해 9월 보잉 737기종 21대의 좌석을 개편했다. 이코노미석 좌석 간격을 38인치(약 96㎝)에서 28인치(약 71㎝)로 줄이고 한 줄을 추가했다. 수용 인원을 확대하는 차원이다. 또 고정식 등받이를 설치해 등받이 각도를 조절할 수 없게 했다. 추가 요금을 내고 프리미엄 좌석을 이용하면 등받이 각도 조절이 가능하다.
개편 이후 좌석 간격이 과하게 좁아졌다는 지적이 나온다. 착석 시 무릎이 앞 좌석에 닿을 정도라는 불만의 목소리다. 최근 온라인 커뮤니티 ‘레딧’에는 한 이용객이 “웨스트젯이 좌석 구조를 변경한 이후 기본요금으로 예약한 항공편의 다리 공간이 이 정도밖에 되지 않는다”며 후기 영상을 올렸다. 영상에는 승객이 좌석에 앉자 무릎이 앞 좌석에 닿는 모습이 담겼다. 이 부부는 “다리를 더 펴려면 추가 요금을 내야 할 것 같다”고 농담을 하기도 했다.
이 영상을 본 또 다른 누리꾼은 웨스트젯을 타고 칸쿤을 갔던 경험을 공유하며 “키가 165㎝인 나는 겨우 들어갔고 키가 193㎝인 약혼자는 들어갈 틈도 없어 비행 내내 제대로 앉아 있지 못했다”고 불만을 토로했다.
이 영상은 화제가 돼 100만회 이상의 조회 수를 기록했다. 누리꾼들은 불편함을 넘어 안전 문제로 비화할 수 있다고 지적했다. “예상치 못한 난기류나 비상착륙 상황에서 위험할 것 같다” “저기가 바로 죽음의 덫” 등의 반응을 보였다.
다만 웨스트젯은 다양한 가격대의 좌석을 제공하기 위해 좌석 개편을 추진했다는 입장이다. 사만다 테일러 부사장은 좌석 개편 발표 당시 “모든 고객에게 서비스를 제공하기 위해 세심하게 설계했다”고 했다.
좌석 개편을 통한 공간 축소는 항공업계 전반의 추세다. 미국 경제자유협회에 따르면 아메리칸항공 등 주요 항공사의 좌석 간격은 1980년대에 비해 2~5인치(약 5~12㎝) 줄었다. 미국 스피릿항공과 유럽 위즈에어 등 저가항공사 경우 레그룸(다리를 뻗을 수 있는 공간)이 28인치(약 71㎝)에 불과한 것으로 나타났다. 이는 성인 남성이 무릎을 굽힌 상태에서도 불편함을 느끼는 수준이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
