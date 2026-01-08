크래프톤 ‘PUBG: 블라인드스팟’, 내달 5일 첫 걸음 뗀다

얼리 액세스 출시

무료 플레이 기반 커뮤니티와 함께하는 오픈 개발 본격화

월 1회 이상 업데이트 예정… 디스코드 통해 이용자 피드백 반영

크래프톤은 펍지 스튜디오에서 개발 중인 PC 신작 ‘PUBG: 블라인드스팟’의 얼리 액세스 출시 일정을 공개했다. 블라인드스팟은 다음 달 5일 오후 2시부터 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 무료 플레이 방식으로 얼리 액세스를 시작한다.

게임 플레이 모습. 크래프톤 제공