크래프톤 ‘PUBG: 블라인드스팟’, 내달 5일 첫 걸음 뗀다
얼리 액세스 출시
무료 플레이 기반 커뮤니티와 함께하는 오픈 개발 본격화
월 1회 이상 업데이트 예정… 디스코드 통해 이용자 피드백 반영
크래프톤은 펍지 스튜디오에서 개발 중인 PC 신작 ‘PUBG: 블라인드스팟’의 얼리 액세스 출시 일정을 공개했다. 블라인드스팟은 다음 달 5일 오후 2시부터 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 무료 플레이 방식으로 얼리 액세스를 시작한다.
블라인드스팟은 5대5 팀 기반의 탑다운 PvP 슈팅 게임이다. 게임의 가장 큰 특징은 제목에 녹아있다. 이름 그대로 ‘시야의 사각지대(Blind spot)’가 플레이의 핵심이다. 현실적인 밀리터리 슈팅과 실내전 중심의 전장을 탑다운 뷰로 구현한 것이 특징이다. 모든 캐릭터의 시야는 부채꼴로 구현되며 가시 범위 안과 밖이 명확히 구분된다. 플레이어는 좁은 공간에서의 시야 확보, 사각지대 관리, 그리고 팀원 간의 시야 공유 등의 정보를 취합해 유기적으로 전술을 짜야 한다.
기존 탑다운 뷰에서 보기 어려웠던 현실적이고 빠른 템포의 사격 조작계를 통해, FPS에 버금가는 몰입감과 박진감 있는 CQB(Close Quarters Battle) 전술 플레이를 제공한다.
크래프톤은 이번 얼리 억세스 버전은 기존 데모 버전 대비 UI와 아트워크 품질을 대폭 개선했다고 설명했다. 조작계의 완성도를 높이고 게임 밸런스 조정을 통해 전반적인 전술적 깊이를 강화했고 ‘출시 가능’ 수준의 빌드로 준비했다.
양승명 블라인드스팟 PD는 “얼리 액세스는 더 많은 게이머들이 개발 과정에 직접 참여할 수 있도록 채택한 서비스 방식”이라며 “무료 플레이 기반의 오픈 개발을 통해 이용자들과 긴밀히 소통하며 블라인드스팟을 함께 완성해 나가고자 한다”고 말했다.
블라인드스팟은 공식 디스코드 커뮤니티를 중심으로 업데이트 정보와 개발 방향을 공유할 예정이다. 이용자 누구나 피드백 과정에 참여할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
