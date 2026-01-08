‘세계 최고’ 경주마 닉스고, 한국 씨수말로 첫발
세계 최고 경주마 닉스고(Knicks Go)가 한국에 왔다.
한국마사회는 현지 시각으로 6일 시카고 공항을 출발한 닉스고가 7일 오전 무사히 인천국제공항에 도착했다고 밝혔다.
닉스고는 앞으로 약 한 달간 농림축산검역본부 영종도 계류장에서 머물며 말 수입 위생조건 충족을 위한 전염성 질병 검사 등을 받게 된다. 이후 2월 초에는 한국마사회 제주목장에 이동해 새로운 보금자리를 마련할 예정이다.
한국마사회는 2017년 미국 킨랜드 1세마 경매에서 상장마 1794두 중 케이닉스 시스템을 이용해 닉스고를 선발하고, 8만7000달러(한화 약 1억원)에 구입했다. 케이닉스 시스템은 DNA 정보, 혈통, 경주기록 등을 통합 분석해 말의 유전능력을 평가하는 한국마사회의 고유 기술이다.
이후 닉스고는 브리더스컵 퓨처리티(G1), 브리더스컵 클래식(G1) 등에서 우승하며 총 수득상금 134억원이라는 대기록을 세웠다.
몸값의 100배 이상을 벌어들이며 케이닉스 시스템의 상징이 된 닉스고는 2021년 이클립스 어워드 ‘미국 연도대표마’에 뽑혔다.
같은 해엔 론진 어워드 ‘세계 최고 경주마’로 선정되며 명실상부한 ‘월드 클래스’임을 공식적으로 인정받았다.
경주마 은퇴 후 미국 테일러메이드 목장에서 씨수말로 활동을 이어온 닉스고는 자마 ‘유잉(Ewing)’이 사라토가 스페셜 스테이크스(G2)에서 우승하며 종마로서의 1차 검증도 완료했다.
마사회 측은 닉스고의 국내 도입이 한국경마의 국제 경쟁력을 높이기 위한 중요한 발걸음으로 향후 국내 경주마 생산에 큰 변화를 가져올 것으로 기대하고 있다.
한국마사회 관계자는 “단순한 해외 종마 도입이 아니라, 우리 기술로 발굴하고 세계무대에서 검증받은 챔피언이 한국으로 돌아오는 상징적 사건”이라며 “케이닉스 시스템 기반의 해외종축개발사업을 고도화해 제2, 제3의 닉스고를 지속 발굴하고 국내 경주마 생산 기반의 경쟁력을 끌어올리겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
