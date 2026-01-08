‘오송역 폭파’ 게시글 작성 30대 남성 검거…경찰 “무관용 수사”

청주 오송역에 폭발물을 터트리겠다는 취지의 게시글을 온라인에 올린 남성이 경찰에 검거됐다.

8일 경찰 등에 따르면 서울 용산경찰서는 공중협박 혐의로 30대 남성 A씨를 검거해 조사 중이다.A씨는 지난 6일 오전 4시24분쯤 온라인 커뮤니티 ‘디시인사이드’에 폭발물로 추정되는 사진을 첨부한 뒤 ‘ㅇㅅ에 이거 터트리면 되겠다’고 썼다.이를 본 시민이 같은 날 오후 2시40분쯤 신고해 경찰 특공대가 오송역에서 수색을 벌였으나 위험 물질은 발견되지 않았다.서울경찰청은 경기남부경찰청과 공조해 신고 약 3시간만인 오후 6시쯤 경기도 김포에서 A씨를 체포했다. 경찰은 구체적인 범행 동기를 조사 중이다.서울경찰청은 이날 흉기 난동이나 폭파 예고 등 협박 게시글을 작성하는 범죄에 신속 대응하고 있으며 무관용 수사 원칙을 적용하겠다고 밝혔다.경찰은 지난해 11월에는 중대위협사건 대응 태스크포스(TF)를 꾸렸으며 손해배상 청구 등 민사상 책임도 철저히 묻고 있다.경찰은 “피의자들이 실제 실행 의사 없이 단순한 장난 또는 호기심에서 범행을 저질렀다고 변명하는 경우가 많으나 이는 민·형사상 책임을 벗어날 수 없는 중대한 범죄”라며 “사회 안전망을 교란하는 공중협박 행위를 끝까지 추적해 엄벌하고 모든 건에 대해 손해배상 청구를 진행할 방침”이라고 강조했다.백재연 기자 energy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지