서울사이버대, 온라인 복수학위부터 AI 융합교육까지

서울사이버대학교는 사이버대학 가운데 가장 많은 신입생이 입학한 대학으로, 2020~2025년 6년 연속 신입생 수 최다 기록을 달성했다(대학알리미). 2023~2025년에는 최다 졸업생을 배출했으며, 장학금 지급 총액도 2022~2025년 4년 연속 1위를 기록했다. 2026학년도 기준 모집정원은 3,591명으로 사이버대학 중 가장 크다.
서울사이버대는 교육부 공식 인증평가에서 3회 연속 A등급(2007·2013·2020)을 획득했으며, 교육부 원격대학 교육혁신 지원사업에 2회 연속 선정된 국내 최초의 사이버대학이다.
2000년 국내 최초로 사이버대학 인가를 받은 서울사이버대는 서울 독립 인텔리전트 캠퍼스를 비롯해 전국 7개 지역 캠퍼스를 운영하고 있으며, 스웨덴 스톡홀름대학교와 미국 캘리포니아주립대학교 샌버나디노(CSUSB) 등 해외 대학과 협력해 공동연구와 교육 콘텐츠 교류를 진행하고 있다. 특히 사이버대학 최초로 온라인 복수학위 프로그램을 운영 중이다.
서울사이버대는 2026학년도 학과 신설 및 개편을 통해 교육 경쟁력을 강화했다. 반려동물산업학과, 스포츠지도학과, 응용수학·통계학과를 신설하고, 드론·로봇공학과, 문예창작학과, AI커머스학과, 국방AI학과 등을 확대 개편했다.
한편 서울사이버대학교는 1월 15일까지 11개 단과대학 49개 학과(전공)에서 2026학년도 상반기 신·편입생을 모집한다. 신입학은 고졸 이상이면 지원 가능하며, 편입학은 학년별 학력 요건을 충족하면 된다.
