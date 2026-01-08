“충청특별시 명칭 반대” 충청권 단체장 일제히 반발

충북 지사 “충청은 충주와 청주 앞 글씨”

충남 지사 “의견 수렴 필요한 사안”

대전 시장 “시민 무시하는 처사 황당”



더불어민주당이 지난 6일 오는 6월 1일 가칭 ‘충청특별시’를 출범시키겠다는 계획을 발표하자 국민의힘 소속인 충청권 단체장이 일제히 반발하고 나섰다. 대전·충남 행정통합 명칭이 지역 정가의 뜨거운 감자로 떠오르고 있다.



김영환 충북지사는 8일 도청에서 기자들과 만나 “대전·충남 행정통합의 이름을 충청특별시로 쓰는 것은 절대 불가하다”며 “충청이라는 말의 어원은 충주와 청주의 앞 글씨를 따온 말인데 충청특별시로 쓰는 것은 충북에 대한 모욕”이라고 말했다.



김 지사는 “충청이라는 말은 충남이 가져다 쓸 수 없다”며 “충청특별시는 충북 도민들이 절대 용납하지 않을 것”이라고 전했다.



그러면서 김 지사는 “충청특별시는 충북과 세종, 대전을 모두 분열시키는 명칭”이라며 “대전·충남 행정통합 논의는 주민 동의와 절차적 동의성을 최우선으로 하고 충청권의 역사와 정체성을 훼손하지 않고 협력을 강화하는 방향으로 추진돼야한다”고 강조했다.



김태흠 충남지사도 이날 “이미 지난해 발의한 특별법에 ‘대전충남특별시’라고 명시돼 있는 상황에서 명칭 문제는 시도민의 폭넓은 의견 수렴이 필요한 사안이라고 본다”며 “앞으로 국회 심의 과정에서 논의가 필요하기 때문에 지금 단계에서의 가칭은 큰 의미가 없다고 생각한다”고 말했다.



이장우 대전시장은 전날 기자들과 만난 자리에서 “대전시민을 무시하는 처사”라며 “대전·충남 민간협의체와 각 시·도의회 의결까지 거쳐 대전충남특별시로 법안을 만들었는데 졸속으로 며칠 만에 충청시라니 황당하다”고 지적했다.



이 시장은 “수 십 년간의 역사와 위대한 업적들이 있는데 대전시민이 이걸 받아들이겠느냐. 그러면 충북은 또 뭐가 되느냐”라며 “시민들의 의견도 물어보지 않고 국회의원 몇 명이 밀실에서 결정한다는 게 말이 되지 않는다”고 질타했다.



대전·충남 행정통합은 2024년 11월 대전시장과 충남도지사, 양 시·도의회 의장이 공동 선언문을 채택·발표하며 추진되기 시작됐다.



대전·충남 행정통합의 기초가 될 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법’은 지난해 10월 성일종 의원이 대표 발의했다. 이 특별법은 대전과 충남을 신속하게 통합, 대전충남특별시를 설치하고 경제과학수도로 조성하는 내용이 담겼다.

현재 국회에 계류 중이다. 이재명 대통령이 지난해 12월 행정통합 필요성을 제기하자 행정통합 논의에 속도를 내는 분위기다. 주무부처인 행정안전부는 자치혁신실 산하에 대전·충남 행정통합 태스크포스(TF)를 설치해 통합을 지원하기로 했다.



대전과 충남의 행정통합이 현실화되면 인구 360만명, 지역 내 총생산 190조원 규모의 매머드 지방자치단체가 탄생하게 된다.



청주·대전·홍성=홍성헌 전희진 김성준 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 158 응원 하기 충북 소식을 전합니다 더불어민주당이 지난 6일 오는 6월 1일 가칭 ‘충청특별시’를 출범시키겠다는 계획을 발표하자 국민의힘 소속인 충청권 단체장이 일제히 반발하고 나섰다. 대전·충남 행정통합 명칭이 지역 정가의 뜨거운 감자로 떠오르고 있다.김영환 충북지사는 8일 도청에서 기자들과 만나 “대전·충남 행정통합의 이름을 충청특별시로 쓰는 것은 절대 불가하다”며 “충청이라는 말의 어원은 충주와 청주의 앞 글씨를 따온 말인데 충청특별시로 쓰는 것은 충북에 대한 모욕”이라고 말했다.김 지사는 “충청이라는 말은 충남이 가져다 쓸 수 없다”며 “충청특별시는 충북 도민들이 절대 용납하지 않을 것”이라고 전했다.그러면서 김 지사는 “충청특별시는 충북과 세종, 대전을 모두 분열시키는 명칭”이라며 “대전·충남 행정통합 논의는 주민 동의와 절차적 동의성을 최우선으로 하고 충청권의 역사와 정체성을 훼손하지 않고 협력을 강화하는 방향으로 추진돼야한다”고 강조했다.김태흠 충남지사도 이날 “이미 지난해 발의한 특별법에 ‘대전충남특별시’라고 명시돼 있는 상황에서 명칭 문제는 시도민의 폭넓은 의견 수렴이 필요한 사안이라고 본다”며 “앞으로 국회 심의 과정에서 논의가 필요하기 때문에 지금 단계에서의 가칭은 큰 의미가 없다고 생각한다”고 말했다.이장우 대전시장은 전날 기자들과 만난 자리에서 “대전시민을 무시하는 처사”라며 “대전·충남 민간협의체와 각 시·도의회 의결까지 거쳐 대전충남특별시로 법안을 만들었는데 졸속으로 며칠 만에 충청시라니 황당하다”고 지적했다.이 시장은 “수 십 년간의 역사와 위대한 업적들이 있는데 대전시민이 이걸 받아들이겠느냐. 그러면 충북은 또 뭐가 되느냐”라며 “시민들의 의견도 물어보지 않고 국회의원 몇 명이 밀실에서 결정한다는 게 말이 되지 않는다”고 질타했다.대전·충남 행정통합은 2024년 11월 대전시장과 충남도지사, 양 시·도의회 의장이 공동 선언문을 채택·발표하며 추진되기 시작됐다.대전·충남 행정통합의 기초가 될 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법’은 지난해 10월 성일종 의원이 대표 발의했다. 이 특별법은 대전과 충남을 신속하게 통합, 대전충남특별시를 설치하고 경제과학수도로 조성하는 내용이 담겼다.현재 국회에 계류 중이다. 이재명 대통령이 지난해 12월 행정통합 필요성을 제기하자 행정통합 논의에 속도를 내는 분위기다. 주무부처인 행정안전부는 자치혁신실 산하에 대전·충남 행정통합 태스크포스(TF)를 설치해 통합을 지원하기로 했다.대전과 충남의 행정통합이 현실화되면 인구 360만명, 지역 내 총생산 190조원 규모의 매머드 지방자치단체가 탄생하게 된다.청주·대전·홍성=홍성헌 전희진 김성준 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지