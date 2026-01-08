시사 전체기사 수석보좌관회의에서 목 축이 이 대통령 입력:2026-01-08 14:49 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 8일 서울 종로구 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 물을 마시고 있다.김지훈 기자 dak@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “쿠팡 범인 중국인, 어쩌라고요… ‘혐중’ 우리가 더 손해” 2 “볼에 뽀뽀까지”…北 김정은·주애 스킨십에 日매체 ‘이례적’ 지적 3 “분상제는 재앙”이라던 이혜훈, ‘로또 청약’으로 35억 차익 4 李 “北 핵무기 유출 땐 전 세계 손해… 현 상태 생산 중단이 최선” 5 “선당후사 필요” vs “부관참시 가혹”… 與 ‘김병기 거취’ 두고 의견 분화 해당분야별 기사 더보기 1 ‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대 2 한때 ‘한국 최고 부자’… 홈플러스 인수가 ‘승자의 저주’로 3 “보존제 혼입” 애경, 중국서 생산한 2080 치약 전량 리콜 4 [단독] ‘쿠팡 사태’ 전방위 조사로 확대… 택배 사업자 취소 가능성도 5 ‘은값 랠리’ 시총 엔비디아 넘어서기도 해당분야별 기사 더보기 1 전 세계 조회수 1위 유튜버가 한국인…하루 수익만 4억 2 반려견 바로 옆에 ‘퍽’…청주 산책길 덮친 80㎝ 화살 3 맛보고 샀는데 받아보니 못 먹는 귤… “화난다 진짜” 4 손담비 ‘시동생 성폭행 사건’ 악플 고소…위자료 50만원 5 경찰·견인기사 숨진 고속도로 사고…30대 운전자 ‘크루즈 켠 채 졸음운전’ 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프, ‘유엔 산하기관 등 66개 국제기구서 탈퇴’ 서명 2 ‘캄보디아 스캠 범죄’ 배후 천즈 회장 체포…中 송환 3 백악관 “그린란드 미군 투입 언제든 고려… 세계는 힘이 지배” 4 ‘中방문’ 이재용, 베이징 쇼핑몰서 목격…中포털 ‘실검’에 등장 5 美 “그린란드 논의 위해 덴마크 만나겠다”…내부 갈등으로 나토 최대 위기 해당분야별 기사 더보기 1 임재범 전격 은퇴 선언 “가장 좋은 때, 스스로 떠나는 게 마지막 자존심” 2 돈을 지킬까, 남을 구할까… 짠내 나는 히어로물 ‘캐셔로’ 인기 3 숭실사이버대 이호선 교수 ‘이호선 상담소’ 첫 방영 4 오스카 향하는 ‘어쩔수가없다’… 美서 작지만 의미있는 흥행 5 밀라노 D-30… 팀 코리아 “신구 조화로 金 3개 이상, 베이징 넘는다” 해당분야별 기사 더보기 1 “주사기 말고 알약”…임상 진입 비만 치료제 거의 절반은 ‘먹는 약’ 2 타닥타닥 10시간…영상 하나로 17억 번 유튜버 3 ‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티? 4 “연기 넘어 삶으로 존경받은 배우”… 각계 추모물결 5 ‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세…“배우들의 롤모델” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “1박에 200만원 이상”…강호동 농협회장, 해외 출장비 논란 초등생 목덜미 잡아 교실 밖 쫓아낸 교사…“해임 정당” 트럼프, ‘유엔 산하기관 등 66개 국제기구서 탈퇴’ 서명 ‘법사위 샤우팅’ 최혁진, 유튜브 ‘픽’ → 후원금 마감 “尹 탄핵 반대해” 배현진에 문자 폭탄 국힘 당원의 최후 “너무 비싸 직접 키웠다” 대마 밀수해 재배한 30대 적발 한때 ‘한국 최고 부자’… 홈플러스 인수가 ‘승자의 저주’로 백악관 “그린란드 미군 투입 언제든 고려… 세계는 힘이 지배” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요