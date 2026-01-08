시사 전체기사

수석보좌관회의에서 국민의례하는 이 대통령

입력:2026-01-08 14:43
이재명 대통령이 8일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 국민의례를 하고 있다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

