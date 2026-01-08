시사 전체기사

천안시, 천안시립문학관 개관·서북구문화원 신축 이전 계획

입력:2026-01-08 14:40
천안시립문학관 전경. 천안시 제공

충남 천안시는 올해 천안시립문학관을 개관하고 서북구문화원 신축 이전을 마칠 계획이라고 8일 밝혔다.

시는 천안문학의 뿌리와 흐름을 한눈에 체감할 수 있는 천안시립문학관을 7월 정식 개관하고 운영할 예정이다.

천안시립문학관은 지상 5층, 연면적 827㎡ 규모로 천안문학의 과거와 현재를 아우르는 사진·영상 자료 전시와 시민 대상의 전시연계 체험·교육 프로그램 등을 진행할 계획이다.

시는 또 지어진 지 50년이 넘은 서북구문화원의 신축·이전을 추진하고 있다.

1972년 건립된 서북구문화원은 건물 노후화와 편의 시설 협소 등으로 시설 개선 필요성이 제기돼왔다.

시는 92억9000만 원을 들여 지하 1층, 지상 2층, 연면적 1,531㎡ 규모로 신축 이전을 추진 중이다. 190석 규모의 강당과 전시공간, 다목적 회의실, 강의실, 향토연구실, 서고 등으로 구성될 예정이다.

김석필 천안시장 권한대행은 “시립문학관, 서북구문화원 등 문화 인프라를 확충해 매력 넘치는 천안을 조성하겠다”고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

