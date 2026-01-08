포항시 농업 체질 바꾼다…76개 시범사업 61억원 투입
경북 포항시가 올해 지역 농업의 체질 개선을 위해 76개 시범사업을 추진한다.
포항시농업기술센터는 2026년도 ‘농촌지도·기술보급 시범사업’에 총 61억1500만원을 투입해 지역 농업의 체질 개선과 농가 경쟁력 강화에 나선다고 8일 밝혔다.
이번 시범사업은 기후변화 대응과 스마트농업 확산, 신기술 보급, 청년농업인 및 귀농·귀촌인의 안정적인 정착을 핵심 방향으로 추진한다.
농촌활력과 분야에서 농촌인력 육성, 생활자원, 경관치유농업, 귀농·귀촌 등 4개 분야 17개 사업을 추진한다.
이를 통해 청년농업인과 귀농·귀촌인의 안정적인 정착을 지원하고 농업·농촌을 생산 중심 공간에서 치유·체험·가공·창업이 어우러지는 생활·문화 공간으로 확장해 나갈 계획이다.
기술보급과 분야에서는 작물환경, 소득작목, 특화작목, 아열대작목, 농기계 등 5개 분야 59개 사업을 통해 농업의 생산 구조를 한 단계 고도화한다.
기후변화와 농촌 노동력 감소 등 농업 현장의 구조적 변화에 대응해 스마트기술과 신소득 작목을 현장에 확산하고 지역 특성에 맞는 기술 실증을 통해 지속가능한 농업 기반을 구축해 나갈 방침이다.
특히 11억원 규모의 아열대 과수 스마트팜 조성사업과 아열대 작목 들녘특구 조성사업은 포항형 기후 대응 농업 모델 구축의 핵심사업으로 주목받고 있다.
시범사업 신청은 오는 20일까지다. 각 읍·면 농업인상담소 방문 접수 또는 이메일·우편을 통해 신청할 수 있다.
귀농·귀촌 분야는 각 읍·면 행정복지센터, 경관치유농업 분야는 농촌활력과 경관치유농업팀에서 별도로 접수한다. 접수된 신청 농가는 현지 조사와 지방보조금 심의 절차를 거쳐 최종 선정한다.
포항시 관계자는 “기후변화와 농촌 고령화에 대응하는 포항형 농촌지도 모델을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
