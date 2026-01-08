삼전, SK하닉에 내줬던 ‘글로벌 D램 1위’ 자리 탈환
삼성전자가 SK하이닉스에게 내줬던 글로벌 D램 시장 점유율 1위 자리를 1년 만에 탈환했다.
8일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 삼성전자 지난해 4분기 메모리 반도체 매출은 전 분기 대비 34% 늘어난 259억 달러를 기록했다.
업계는 삼성전자 전체 매출(93조원) 약 40%를 메모리 반도체가 차지한 것으로 추정하고 있다. D램 매출은 192억 달러, 낸드 매출은 67억 달러로 각각 집계됐다.
같은 기간 SK하이닉스 전체 메모리 매출은 224억 달러로, D램 171억 달러, 낸드 53억 달러로 집계됐다.
이에 따라 삼성전자는 SK하이닉스에 빼앗겼던 D램 시장 점유율 1위를 1년 만에 되찾게 됐다.
삼성전자는 2024년 4분기까지 30년 가까이 D램 시장에서 1위 자리를 지키다가 2025년 1분기 처음으로 SK하이닉스에 D램 1위를 내줬다.
최정구 카운터포인트리서치 책임 연구원은 “삼성이 돌아왔다”며 “범용 D램에서 고객 수요 트렌드에 맞춰 서버 위주로 잘 대응하고 있고, HBM4(6세대)에 첨단 노드인 1c 공정과 4나노 로직 공정을 도입한 것이 고객이 요구하는 속도와 발열에서 좋은 성적을 내고 있다”고 분석했다.
삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업이익이 20조원으로 전년 동기 대비 208.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 이날 공시했다. 전 분기(12조1700억원)와 비교하면 64.3%나 오른 수치다.
매출 역시 신기록을 경신했다.
4분기 매출은 93조원을 기록, 지난해 같은 기간과 비교해 22.7%, 전 분기 대비 8.1% 증가했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사