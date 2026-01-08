계명문화대 간호학과 간호교육인증평가 최고 등급
계명문화대학교는 간호학과가 한국간호교육평가원이 주관하는 2025년도 하반기 간호교육인증평가에서 최고등급인 ‘5년 인증’을 획득했다고 8일 밝혔다.
간호교육인증평가는 평가 결과에 따라 5년 인증, 3년 인증, 한시적 인증, 인증 불가 등 4개 등급으로 구분되며 이 중 5년 인증은 간호교육의 질이 안정적으로 유지되고 지속 가능한 교육 품질 관리 체계를 갖춘 대학에만 부여되는 최상위 등급이다.
계명문화대 간호학과는 이번 평가에서 성과기반 교육과정, 교수진의 전문성, 실습교육 환경, 학생 지원 체계, 학습 성과 관리 등 간호교육 전반에서 우수성을 인정받았다. 특히 2020년 하반기 간호교육인증평가에 이어 이번 평가에서도 연속으로 최고등급 5년 인증을 획득했다.
2011년 신설 인가된 계명문화대 간호학과는 체계적인 맞춤형 교육과정 운영과 간호교육 인프라 확충을 지속해 왔다. 2012년 3년제 정원 30명으로 출발해 2015년부터 4년제 학사과정을 운영하고 있으며 1005명의 졸업생을 배출했다.
간호학과 김향동 학과장은 “이번 간호교육인증평가 5년 인증은 교수진과 학생, 교직원이 함께 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 변화하는 보건의료 환경에 능동적으로 대응하며 지역과 세계를 아우르는 글로컬 간호리더 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 계명문화대 간호학과는 2025년 보건복지부 주관 간호대학 실습교육지원사업에 선정되고 치매극복선도대학으로 지정되는 등 교육 인프라 확충과 지역사회 건강증진에 기여하는 성과를 지속적으로 이어가고 있다.
