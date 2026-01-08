울산 이어 전북도 들썩…제11구단 유치전 ‘가속’
정현율 익산시장, 유치 의사 전달
전주 경기장 기준에 크게 못 미쳐
단계적 진입 등 실행 계획 나와야
작년 한해 프로야구 관중이 1200만명을 넘어선 가운데 제11구단 창단을 둘러싼 논의가 전북에서 다시 고개를 들고 있다. 울산이 창단 절차에 본격 착수한 데 이어 전북에서도 유치 필요성이 공개적으로 언급되면서 지역 야구 팬들의 관심이 커지고 있다.
8일 전북 익산시 등에 따르면 정헌율 익산시장은 전날 한국야구위원회(KBO)를 방문해 허구연 총재를 면담하고, 전북을 연고로 한 제11구단 유치 의사를 공식 전달했다. 전북도지사 선거 출마를 선언한 정 시장이 제시한 ‘전주권 100만 광역 프로야구단’ 구상의 첫 공개 행보다.
정 시장은 이번 면담에서 “프로야구가 사상 처음으로 1200만 관중을 돌파하며 국민 스포츠를 넘어 핵심 여가·콘텐츠 산업으로 자리 잡았다”며 “전북은 과거 쌍방울 레이더스의 연고지로 야구에 대한 갈증과 열정이 여전히 남아 있는 지역”이라고 강조한 것으로 전해졌다.
특히 정 시장은 충북의 돔구장 추진 등 시설 경쟁과 차별화 해 익산의 기존 야구 인프라와 군산의 전통, 전주의 흥행성을 결합한 ‘전북형 분업 모델’을 제시하며 전북지역의 지속 가능한 구단 운영 가능성을 부각했다.
다만, 유치 가능성에 대해선 전부 지역 내에서도 엇갈린 평가가 나온다. 전주시는 제10구단 유치 실패 이후 10여년간 프로야구 유치 논의에서 한발 물러나 있었다. 현재 전주월드컵경기장 인근에 조성 중인 야구장은 8000여석 규모로, KBO가 제시한 프로구단 유치 최소 기준인 1만5000석에 크게 못 미친다. 전주시는 증축을 검토중이지만, 구체적인 재원 마련 방안이나 기업 연계 전략은 아직 제시되지 않았다.
전문가들은 올해 퓨처스리그(KBO 2군 리그) 참가를 목표로 구단 창단을 추진중인 울산 사례가 전북에 현실적인 시사점을 던진다고 본다. 퓨처스리그 참여를 통한 단계적 1군 진입, 행정의 명확한 의지 표명, 구단 운영 주체의 조기 확정 등이 필요하다는 이유에서다.
전북 체육계 한 관계자는 “프로야구단 유치는 행정 의지와 구장 인프라, 모기업 확보라는 세 가지 조건이 동시에 갖춰져야 한다”며 “울산은 이미 실행 단계에 들어섰지만, 전북은 아직 논의 초기 단계에 가깝다”고 말했다.
이어 “이제 프로야구단 유치는 단순한 스포츠 이슈를 넘어 지역 경제와 문화, 청년 유입과도 맞닿은 산업 전략”이라며 “전북 역시 유치 선언을 넘어 얼마나 빠르게 실행 계획을 구체화하느냐가 관건”이라고 덧붙였다.
익산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
