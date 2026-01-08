경남도 특사경, 화물차 불법 구조변경·정비업체 3곳 적발
경남도 특별사법경찰(특사경)은 지난달 무자격 업체의 화물차 불법 구조변경 및 정비 행위를 수사해 3개 업체를 적발했다고 8일 밝혔다.
화물차는 무거운 화물의 상하차를 쉽게 하기 위해 ‘리프트게이트’와 같은 수직 승강장치를 설치하는 등 다양한 형태의 구조변경을 하거나, 적재함에 용접 등의 정비 작업을 수시로 하는 경우가 많다.
이 같은 화물차 구조변경 및 용접 작업은 자동차 안전성에 큰 영향을 미칠 수 있어 ‘자동차관리법’에서 규정한 자동차정비업 등록 업체에서만 가능하다. 하지만 무등록 불법 정비업체들은 저가의 수리비용을 내세우거나 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 영업하고 있다.
경남도 특사경은 SNS 및 포털사이트 검색, 유사업종 탐문 등을 통해 불법 정비업체 관련 정보를 수집하고 수사했다.
적발된 유형 역시 자동차정비업 등록 없이 화물차 적재함에 리프트게이트를 무단 설치한 업체 2개와 화물차 적재함의 고정 등을 위해 불법 용접 작업을 해 온 업체 1개다. 이들 무등록 자동차 정비업체는 자동차관리법 위반으로 3년 이하 징역이나 3000만 원 이하 벌금에 처해질 수 있다.
김창덕 경남도 사회재난과장은 “무자격 업체의 화물차 불법 정비 행위는 주행 중 부속품이 도로에 떨어지는 등 사고 발생의 위험이 높다”며 “도민의 안전과 재산 보호를 위해 지속적인 단속과 수사를 하겠다”고 밝혔다.
