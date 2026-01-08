도시재생부터 ITS까지…김포시 ‘사람 중심 스마트도시’ 가속
경기 김포시가 생활 속 불편을 해소하고 도시의 안전과 효율을 높이기 위해 시민 체감형 스마트기술을 행정 전반에 확대하며 ‘사람 중심 스마트도시’ 구현에 속도를 내고 있다.
김포시는 첨단 기술을 앞세운 보여주기식 정책이 아닌, 시민의 삶의 질을 실질적으로 높이는 생활밀착형 스마트 행정을 지속 추진하고 있다고 8일 밝혔다.
시는 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업을 비롯해 지능형교통체계 구축, 공간정보시스템 고도화, CCTV 통합관제시스템 운영 등 스마트기술을 시민의 일상과 가장 가까운 영역에 접목하고 있다.
노후 주거지와 원도심을 대상으로 추진 중인 ‘사우동 뉴빌리지’ 도시재생 사업에서는 골목길과 주거 밀집 지역에 보안등과 LED 로고젝터를 설치해 야간 보행 안전을 강화하고, 범죄취약지역에는 지능형 CCTV를 연계해 예방 중심의 안전 환경을 조성하고 있다. 또한 지능형 CCTV를 활용해 골목길 보행자 안전 확보와 쓰레기 무단투기 예방 등 쾌적한 주거 환경 조성에도 나선다.
교통 분야에서는 지능형교통체계(ITS)를 단계적으로 구축·고도화해 교차로 신호 제어와 교통 정보 수집, 도로안내전광판 등을 활용한 실시간 교통 관리에 나서고 있다. 출퇴근 시간대 상습 정체 구간에는 신호 최적화를 적용해 통행 시간을 단축하고, 교통사고나 돌발 상황 발생 시 신속한 정보 제공으로 2차 사고와 혼잡을 최소화할 계획이다. 아울러 2026년부터 긴급차량 우선 신호시스템을 본격 운영해 소방차 등 긴급차량의 골든타임 확보에도 힘쓴다.
시는 공간정보시스템을 통해 도로와 건축물, 공공시설, 각종 행정 정보를 공간 데이터로 통합 관리하며 데이터 기반 행정을 강화하고 있다. 이 시스템은 도시계획과 시설물 관리, 재난 대응 등 다양한 행정 분야에 활용돼 정책 결정의 정확성과 행정 대응 속도를 높이는 역할을 하고 있다.
시민 안전 강화를 위해 CCTV 통합관제시스템도 운영 중이다. 방범과 교통, 재난 관련 7,500여 대의 CCTV 영상을 통합 관리하며, 범죄취약지역과 여성 안심 귀갓길을 중심으로 방범용 CCTV를 지속적으로 확충하고 있다. 경찰과 소방 등 관계기관과의 협업을 통해 현장 대응력을 높이는 한편, AI 영상분석 기반 지능형 선별 관제시스템을 확대해 위험 상황을 신속히 감지하고 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있다.
시는 앞으로 ‘2027~2031 김포시 스마트도시계획’을 통해 사람과 기술이 연결되는 스마트 거점도시로 도약하고, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 정책을 지속 확대해 나갈 방침이다.
시 관계자는 “스마트도시는 기술을 과시하는 도시가 아니라 시민의 일상을 더 안전하고 편리하게 만드는 도시”라며 “교통과 안전, 도시 관리 전반에서 시민에게 신뢰받는 스마트 행정을 실현하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사