KEIT, CES 2026 혁신상 20개 최다 수상 쾌거

R&D 성과, 수출·판로 확대 연계에 초점

CES 2026이 열린 미국 라스베이거스에서 한국산업기술기획평가원(KEIT) 관계자들과 KEIT R&D 지원을 받아 혁신상을 수상한 국내 기업 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=KEIT)

한국산업기술기획평가원(KEIT)은 1월 8일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 KEIT R&D 지원을 받은 국내 기업 제품 20개가 혁신상을 받았다고 밝혔다. 이는 지난해 19개를 넘어선 역대 최다 기록이다.

이번 성과는 AI·로봇·바이오 등 미래 유망 분야에 대해 산업통상부와 KEIT의 선제적 연구개발 투자가 글로벌 시장에서 결실을 본 사례로 평가된다.

최고혁신상은 ’엘비에스테크’의 시각장애인 보행 내비게이션 ‘MaaS-Bridge’가 차지했다. 이 기술은 계단 없는 길과 보도 턱 위치 등 교통약자 맞춤 정보를 제공해 기술적 혁신성과 사회적 가치를 동시에 인정받았다.

AI 반도체 팹리스 기업 ‘딥엑스’는 저전력·고효율 온디바이스 AI 반도체 기술로, 전자의수 기업 ‘만드로’는 로봇 손 ‘Mark 7X’로 각각 혁신상을 받았다.

한편 KEIT는 CES 2026에서 ATC+ 공동관, 센서·파워반도체관, 휴머노이드 M.AX관 등 3개 공동관을 운영하며 국내 중소·중견기업의 글로벌 진출을 지원했다.

전윤종 KEIT 원장은 “CES 혁신상 수상은 우리 기업의 기술 경쟁력이 세계적으로 인정받았다는 의미”라며 “앞으로도 수출과 사업화로 이어지도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국산업기술기획평가원(KEIT)은 1월 8일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 KEIT R&D 지원을 받은 국내 기업 제품 20개가 혁신상을 받았다고 밝혔다. 이는 지난해 19개를 넘어선 역대 최다 기록이다.이번 성과는 AI·로봇·바이오 등 미래 유망 분야에 대해 산업통상부와 KEIT의 선제적 연구개발 투자가 글로벌 시장에서 결실을 본 사례로 평가된다.최고혁신상은 ’엘비에스테크’의 시각장애인 보행 내비게이션 ‘MaaS-Bridge’가 차지했다. 이 기술은 계단 없는 길과 보도 턱 위치 등 교통약자 맞춤 정보를 제공해 기술적 혁신성과 사회적 가치를 동시에 인정받았다.AI 반도체 팹리스 기업 ‘딥엑스’는 저전력·고효율 온디바이스 AI 반도체 기술로, 전자의수 기업 ‘만드로’는 로봇 손 ‘Mark 7X’로 각각 혁신상을 받았다.한편 KEIT는 CES 2026에서 ATC+ 공동관, 센서·파워반도체관, 휴머노이드 M.AX관 등 3개 공동관을 운영하며 국내 중소·중견기업의 글로벌 진출을 지원했다.전윤종 KEIT 원장은 “CES 혁신상 수상은 우리 기업의 기술 경쟁력이 세계적으로 인정받았다는 의미”라며 “앞으로도 수출과 사업화로 이어지도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지