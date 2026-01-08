‘김병기 식사 의혹’ 쿠팡 박대준 경찰 출석

지난 9월 국정감사를 앞두고 김병기 전 더불어민주당 원내대표를 만나 식사한 박대준 전 쿠팡 대표가 8일 경찰 조사를 받기 위해 서울경찰청 마포청사에 참고인 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대가 8일 마포구 광역수사단 청사로 박 전 대표를 참고인 신분으로 조사하고 있다. 경찰은 박 전 대표를 상대로

김 의원과의 식사 자리에서 어떤 요청과 답변이 오갔는지 등을 물을 것으로 보인다.