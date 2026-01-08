‘김병기 식사 의혹’ 쿠팡 박대준 경찰 출석
경찰이 지난해 9월 국정감사를 앞두고 김병기 더불어민주당 의원과 식사한 것으로 알려진 박대준 전 쿠팡 대표를 소환했다.
서울경찰청 공공범죄수사대가 8일 마포구 광역수사단 청사로 박 전 대표를 참고인 신분으로 조사하고 있다. 경찰은 박 전 대표를 상대로 김 의원과의 식사 자리에서 어떤 요청과 답변이 오갔는지 등을 물을 것으로 보인다.
박 전 대표는 “김 의원과 식사 자리에서 어떤 대화를 나눴나” “국정감사를 앞두고 청탁이 오간 것 아니냐” 등의 질문에 아무런 답변을 하지 않았다.
김 의원은 국정감사를 앞둔 지난해 9월 쿠팡 대표였던 박 전 대표 등과 만나 고가의 식사를 하고 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관에게 인사상 불이익을 미치려 했다는 의혹을 받는다. 전 보좌관은 김 의원 자녀의 편입·취업 청탁 의혹 등을 폭로한 바 있다.
경찰은 박 전 대표가 김 의원에게 고가의 식사를 접대했다는 의혹도 별도로 수사 중이다. 이 사건은 서울경찰청에 꾸려진 쿠팡 종합 태스크포스(TF)에서 담당한다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
