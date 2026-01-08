부산·경남 행정통합 놓고 김경수·박완수 엇갈린 행보

통합 시기·방식 두고 속도전과 신중론 대립

6월 선거 앞두고 통합 접근법 차이 뚜렷

메가시티 중단 이후 통합 해법 온도차

부산·경남 행정통합을 둘러싸고 입장 차이를 보이고 있는 김경수 지방시대위원장(왼쪽)과 박완수 경남도지사. 김 위원장은 통합을 속도감 있게 추진해야 한다는 입장인 반면, 박 지사는 주민투표 등 절차적 신중론을 강조하고 있다./국민일보DB·경남도 제공

‘부산·경남 행정통합’을 둘러싸고 박완수 경남도지사와 김경수 지방시대위원장이 뚜렷한 입장 차이를 보이며 엇갈린 행보를 보이고 있다.



정부와 여당 주도로 대전·충남, 광주·전남 행정통합 논의가 급물살을 타면서 부산·경남 통합 문제도 다시 수면 위로 떠올랐다. 부산·경남 행정통합 공론화위원회가 지난 5일 여론조사 결과를 발표하며 ‘찬성 우세’라는 판단을 내놓은 점도 논의에 불을 지폈다.



김경수 지방시대위원장은 지방분권과 균형발전 차원의 지방 메가시티 구상을 주도해 온 인물로, 부산·경남 행정통합을 조기에 추진해야 한다는 입장이다.



김 위원장은 최근 한국지역언론인클럽(KLJC)과 경남도민일보 공동 인터뷰에서 “경남·부산도 6월 지방선거에 맞춰 통합 선거를 치르는 방향으로 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다. 그는 경남·부산 통합 이후 부울경 연합 틀을 구성해 협력 사업을 공동 추진한 뒤, 2단계 통합으로 나아가겠다는 구상도 제시했다. 이재명 정부의 ‘5극3특’ 국정 기조를 주도하는 입장에서 사업 추진과 정부 협력에 자신감을 내비친 셈이다.



반면 박완수 경남도지사는 행정통합 추진에 신중한 태도를 보이고 있다. 박 지사는 지난 6일 신년 기자간담회 등에서 광역지자체 통합을 위해서는 주민투표가 필요하며 6월 통합선거를 치르기에는 물리적으로 시간이 부족하다는 입장을 밝혔다. 그는 실질적인 분권 확대와 경제 협력 등 선결 과제를 강조하며 “통합을 위한 통합은 의미가 없다”고도 말했다.



박 지사는 과거 창원·마산·진해 통합 당시의 경험을 언급하며 시행착오와 지역 갈등을 줄이기 위해서라도 주민투표 절차가 필요하다는 점을 재차 강조했다.



잠재적 경남도지사 경쟁자로 거론되는 두 인사의 이 같은 입장 차이에는 6월 지방선거를 앞둔 정치적 계산이 깔려 있다는 해석도 나온다. 통합 추진의 속도와 방식이 향후 선거 구도와 맞물리면서 지역사회의 관심도 커지고 있다.



충청·호남에 이어 부산·경남 행정통합 논의가 본격화하면서 관련 특별법의 국회 처리 가능성도 거론된다. 부산·경남 행정통합 공론화위원회는 현재 특별법 초안 조정을 진행 중이다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘부산·경남 행정통합’을 둘러싸고 박완수 경남도지사와 김경수 지방시대위원장이 뚜렷한 입장 차이를 보이며 엇갈린 행보를 보이고 있다.정부와 여당 주도로 대전·충남, 광주·전남 행정통합 논의가 급물살을 타면서 부산·경남 통합 문제도 다시 수면 위로 떠올랐다. 부산·경남 행정통합 공론화위원회가 지난 5일 여론조사 결과를 발표하며 ‘찬성 우세’라는 판단을 내놓은 점도 논의에 불을 지폈다.김경수 지방시대위원장은 지방분권과 균형발전 차원의 지방 메가시티 구상을 주도해 온 인물로, 부산·경남 행정통합을 조기에 추진해야 한다는 입장이다.김 위원장은 최근 한국지역언론인클럽(KLJC)과 경남도민일보 공동 인터뷰에서 “경남·부산도 6월 지방선거에 맞춰 통합 선거를 치르는 방향으로 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다. 그는 경남·부산 통합 이후 부울경 연합 틀을 구성해 협력 사업을 공동 추진한 뒤, 2단계 통합으로 나아가겠다는 구상도 제시했다. 이재명 정부의 ‘5극3특’ 국정 기조를 주도하는 입장에서 사업 추진과 정부 협력에 자신감을 내비친 셈이다.반면 박완수 경남도지사는 행정통합 추진에 신중한 태도를 보이고 있다. 박 지사는 지난 6일 신년 기자간담회 등에서 광역지자체 통합을 위해서는 주민투표가 필요하며 6월 통합선거를 치르기에는 물리적으로 시간이 부족하다는 입장을 밝혔다. 그는 실질적인 분권 확대와 경제 협력 등 선결 과제를 강조하며 “통합을 위한 통합은 의미가 없다”고도 말했다.박 지사는 과거 창원·마산·진해 통합 당시의 경험을 언급하며 시행착오와 지역 갈등을 줄이기 위해서라도 주민투표 절차가 필요하다는 점을 재차 강조했다.잠재적 경남도지사 경쟁자로 거론되는 두 인사의 이 같은 입장 차이에는 6월 지방선거를 앞둔 정치적 계산이 깔려 있다는 해석도 나온다. 통합 추진의 속도와 방식이 향후 선거 구도와 맞물리면서 지역사회의 관심도 커지고 있다.충청·호남에 이어 부산·경남 행정통합 논의가 본격화하면서 관련 특별법의 국회 처리 가능성도 거론된다. 부산·경남 행정통합 공론화위원회는 현재 특별법 초안 조정을 진행 중이다.창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지