부산 대학생이 만든 ‘세계디자인수도 부산’… 서울영상광고제 금상 (영상)

부산시-동서대 협업, AI 기반 감각적 영상

AI 영상으로 세계디자인수도 메시지 확산

청년 참여형 도시브랜드 캠페인 성과 확대

부산시가 동서대학교 학생들과 함께 제작한 세계디자인수도(WDC) 홍보영상 ‘부산: 디자인 유얼 라이프’의 일부 장면. 부산의 도시브랜드 색상인 시안(Cyan)과 마젠타(Magenta) 톤을 활용해 젊고 감각적인 도시 정체성을 시각화했다. /부산시 제공

부산 대학생들이 제작한 세계디자인수도 부산 홍보영상이 국내 대표 영상광고 시상식에서 영크리에이티브 부문 금상을 수상했다.



부산시는 동서대학교 광고홍보학과 학생들과 협업해 제작한 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 홍보영상이 지난 7일 열린 서울영상광고제에서 영크리에이티브(Young Creative) 부문 금상을 수상했다고 8일 밝혔다.



수상작은 세계디자인수도 부산 선정의 의미를 시민과 MZ세대가 함께 공감하도록 기획된 작품이다. 서울영상광고제는 국내외 젊은 창작자들의 실험성과 창의성을 평가하는 무대로, 지역 대학생이 주도한 도시 홍보 콘텐츠가 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다는 평가다.



영상은 지역 대학생의 참신한 시각에 인공지능(AI) 기반 영상 기법을 결합해 ‘디자인으로 성장한 도시 부산’의 서사를 감각적으로 풀어냈다. 부산의 과거와 현재, 미래를 잇는 이야기 구조를 중심으로 ‘회복과 도전, 공존과 혁신’이라는 메시지를 음악과 영상으로 표현했다.



특히 주제곡 ‘부산: 디자인 유얼 라이프(Busan: Design Your Life)’는 전쟁의 폐허 속에서 출발한 부산의 역사에서부터 도시 재생과 디자인 혁신을 거쳐 시민의 삶을 변화시켜 온 과정을 힙합 리듬과 AI 그래픽으로 재해석해 눈길을 끌었다.



부산시와 동서대 학생들이 협업해 제작한 ‘2028 세계디자인수도 부산’ 홍보영상 관련 이미지. /부산시 제공

해당 영상은 지난해 10월 공개 이후 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에서 높은 조회수를 기록했으며, 국내외 디자인 전시 홍보 부스와 각종 캠페인, 부산 주요 관문 지역 대형 모니터 등을 통해 시민들에게 지속적으로 송출됐다.



시는 올해도 지역 대학생들과의 협업을 통해 세계디자인수도 부산을 주제로 한 시민참여형 연속 캠페인을 이어갈 계획이다. 세계디자인수도 선정 성과를 바탕으로 청년 창작 인재들이 도전하고 성장할 수 있는 기반을 지속적으로 마련하겠다는 구상이다.



박형준 부산시장은 “AI 기술과 청년 세대의 창의력이 결합한 미래형 도시 홍보 모델이 공식적으로 인정받은 사례”라며 “부산의 디자인 철학과 비전을 새롭고 독창적인 시선으로 담아내 세계디자인수도 부산의 브랜드 가치를 한층 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



