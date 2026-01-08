대구 경찰, 치안 정책에 설문 조사 결과 반영
대구경찰청은 시민들이 대구 경찰에 원하는 바를 조사한 ‘2026년 치안정책 수립을 위한 설문조사’ 결과를 종합 분석해 이를 주요업무계획에 반영한다고 8일 밝혔다.
2025년 11월 24일부터 12월 17일까지 시민 6001명이 설문에 참여했으며 전반적 안전도, 범죄예방·대응, 수사, 집회·시위 관리, 교통안전, 사회적 약자 보호, 시민소통·홍보 등 7개 분야를 대상으로 설문을 진행했다.
전반적 안전도 조사에서 73.5%가 대구를 비교적 안전한 도시로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 단 40대 이하와 여성, 중·동·서·북구 체감 안전도가 상대적으로 낮게 나타나 연령·지역별 격차가 확인됐다.
범죄 유형별로는 마약 범죄에 대한 위험성 인식은 낮은 반면 보이스피싱 등 사기 범죄와 스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄에 대한 불안이 높게 나타났다. 범죄예방·대응 분야에서 112신고 대응과 관련해 공정한 처리와 적극적 대응이 핵심 개선 과제로 도출됐다.
지난해 사회적 이슈로 떠오른 미성년자 유괴범죄에 대응하기 위해서는 순찰 강화(37.7%)가 가장 필요하다고 응답했으며 범죄예방 환경 개선이 가장 필요한 지역에 원룸·다세대주택·빌라 밀집 지역이 52.5%로 가장 높게 나타났다. 수사 분야에서는 시민들이 수사 결과보다 수사 과정의 공정성과 태도를 신뢰 판단의 핵심 요소로 인식하고 있는 것으로 나타났다.
시급히 대응해야 할 범죄로는 보이스피싱(36.4%)이 가장 높게 나타났으며 신종사기가 뒤를 이었다. 범죄 근절을 위해서는 검거 외에도 엄정한 처벌이 필요하다는 응답이 45%로 가장 많았다. 집회·시위, 축제·행사 관리 분야에서는 58.5%가 불편을 겪지 않았다고 응답했지만 도심 일부 지역에서는 교통 혼잡 등 생활 불편이 집중되는 경향이 확인됐다. 불편의 주요 원인으로는 차량 정체 등 교통 혼잡이 64.2%로 가장 높게 나타났으며 향후 개선 과제로는 원활한 교통 소통 확보가 가장 중요한 과제로 제시됐다.
교통안전 분야에서는 개인형 이동장치와 이륜차가 가장 위협적인 교통수단으로 인식됐으며 교통안전 확보를 위해서는 단속 강화가 필요하다는 응답이 56.4%로 나타났다. 특히 음주운전은 반드시 근절돼야 할 위법행위(69.7%)로 선택됐다.
사회적 약자 보호 분야에서는 68.8%가 사회적 약자가 범죄로부터 비교적 잘 보호받고 있다고 평가했지만 성폭력 범죄와 청소년 대상 범죄에 대한 불안 인식은 여전히 높은 수준으로 나타났다. 특히 여성의 경우 골목길에서 불안을 느낀다는 응답이 60.1%로 조사됐다.
대구경찰청은 이번 설문조사 결과를 바탕으로 2026년 치안정책의 우선순위를 재정립하고 범죄예방, 수사 신뢰, 교통안전, 사회적 약자 보호 등 분야별 주요 업무계획에 체계적으로 반영할 방침이다.
김병우 대구경찰청장은 “이번 설문조사 결과는 시민이 느끼는 불안과 대구경찰이 나아가야 할 방향을 동시에 제시했다”며 “앞으로도 시민의 목소리를 경청하고 책임 있게 응답해 대구시민이 체감할 수 있는 치안정책을 펼칠 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사