조갑제 “장동혁, 한동훈에도 사과해야…탈당 땐 국힘 깨져”
보수 원로 논객 조갑제 조갑제닷컴 대표가 12·3 비상계엄에 대해 사과한 장동혁 국민의힘 대표에게 “한동훈 전 대표에게도 사과를 해야 한다”고 8일 조언했다.
당시 국민의힘 의원 18명의 계엄해제 표결을 이끌었던 한 전 대표 선택 때문에 ‘정당 해산’이라는 최악의 상황은 피했다는 것이다.
조 대표는 이날 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 나와 “(12·3 계엄 당시) 장 의원(장동혁 대표)을 포함해 (국민의힘 의원) 18명이 계엄 해제에 가담했기에 지금 국힘이 해산되지 않고 있는 것 아닌가. 한동훈 선택이 잘됐다는 이야기”라면서 이 같이 밝혔다.
이어 “국민의힘은 선택을 잘못했지만 한동훈 당시 대표는 정확한 선택을 했다”면서 “한 대표는 한국 현대사 결정적 순간인데 그때 가장 먼저 계엄은 잘못됐다, 국민과 함께 막겠다. 그리고 공무원들은 부당한 명령에 부역하지 말라 해서 국회로 간 거 아닌가”라고 덧붙였다.
그러고는 장 대표를 향해 “우리가 잘못 보고 너무 그동안에 괴롭혔다, 미안하다. 앞으로 지방선거 있는데 좀 역할을 해달라, 하고 (한 전 대표에게) 부탁하는 게 맞는 거 아닌가”라고 말했다.
조 대표는 ‘당원게시판 사건’과 관련해 징계를 추진하는 것을 두고는 “어제 사과한 정신이 훼손되는 것”이라고 지적했다.
조 대표는 “익명게시판에 쓴 걸 문제 삼아서 12·3 비상계엄을 막는 데 역사적 역할을 한 사람을 몰아낸다면, 그 후에 국민의힘은 존립 근거를 상실한다고 본다”고 주장했다.
그러면서 “한 전 대표에게 탈당 권유 징계가 내려진다면 국민의힘은 깨진다”며 “이번 (6·3 지방)선거도 확실하게 망칠 것”이라고 강조했다.
12·3 비상계엄이 “상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”는 장 대표 사과에 대해서도 비판적인 입장을 내놨다.
조 대표는 “어제 장 대표 사과문에서 하나가 빠졌다. 가장 중요한 그건 부정선거 음모론”이라면서 “비상계엄만큼 무모했던 것이 부정선거 음모론을 퍼뜨린 것 아닌가”라고 되물었다.
조 대표는 “보수의 한 50%가 지금도 그걸 믿고 있다. 국민의힘 당원은 아마 그 비율이 더 높을 것”이라며 “이것은 일종의 정신 질환이다. 앞으로 부정선거 음모론을 주장했던 사람은 당직이나 공천에서 배제해야 된다고 선언해야 했다”고 촉구했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
