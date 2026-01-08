광주 북구청장 선거 입지자들, 사퇴 번복 문인 구청장 비판
퇴임식 하루 앞두고 돌연 입장 철회
시장 선거구도 불투명 등 영향 분석
광주광역시장 선거에 출마 예정인 문인 광주 북구청장이 퇴임식을 하루 앞두고 돌연 사퇴를 철회한 것과 관련 북구청장 선거 입지자들이 반발하고 나섰다.
최근 6·3 지방선거 광주 북구청장 선거 출마를 선언한 정달성 북구의원은 8일 성명을 내고 “문인 북구청장의 사퇴 철회 입장에 깊은 유감을 표한다. 이번 결정은 단순한 판단 변경이 아니라 주민과의 약속을 어떻게 인식하고 있는지를 분명히 드러낸 선택”이라고 지적했다.
이어 “문 구청장은 광주광역시장 출마를 전제로 사퇴를 공언했고, 북구 주민과 행정은 그 전제를 감내해 왔다”면서 “그러나 사퇴 시한을 불과 몇 시간 앞두고 이를 철회했다. 그 과정에서 주민을 향한 충분한 설명도, 혼란을 초래한 데 대한 사과도 없었다. 이것이 과연 주민을 존중하는 정치인지 묻지 않을 수 없다”고 말했다.
문상필 광주 북구청장 출마예정자도 같은날 광주시의회에서 기자회견을 열고 “시장 선거에 출마하려고 북구를 떠나려 했던 인물이 이제서야 구민을 찾는 것은 공직자로서 최소한의 예의·염치가 없는 일”이라며 “북구민들과 행정의 신뢰를 기만하지 말라”고 강조했다.
이어 “시·도 통합을 핑계로 한 사퇴 철회는 책임 있는 결단이 아니다”며 “정치적 계산기를 두드린 끝에 나온 비겁한 회군이자 자기합리화에 불과하다”고 지적했다.
당초 이날 퇴임식이 예정됐던 문 구청장은 돌연 전날 오후 입장문을 내고 사퇴를 번복했다. 그는 입장문에서 “시·도 통합의 성공적 추진에 기여하기 위해 기존에 밝힌 사임 결정을 우선 철회하고 우리 지역의 생존과 미래가 걸린 행정통합에 전념하기로 결정했다”고 밝혔다.
일각에서는 문 구청장이 시·도 통합 추진으로 광주시장 선거 구도가 불투명해지자, 구청장 3선 도전 가능성을 열어두기 위해 사퇴를 번복한 것 아니냐는 지적이 제기되고 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
