청소년 매월 7만원 받는다…횡성군 희망채움 바우처 시행
강원도 횡성군이 올해부터 청소년 희망채움 바우처 지원사업을 시작한다. 청소년 가구의 경제적 부담을 덜어주고 청소년의 건강한 성장과 복지 증진을 위해 추진하는 것이다.
군은 이달부터 매월 일정 금액을 바우처 카드 포인트로 지급한다. 희망채움 바우처 지원 대상 청소년은 3163명이다.
대상자는 횡성군에 주민등록을 둔 9~18세 청소년이다. 9~12세는 3만원, 13~15세는 5만원, 16~18세는 7만원을 매월 1일 바우처 카드 포인트로 지급한다.
포인트는 가맹점에서만 사용할 수 있다. 가맹점은 횡성 관내 예능학원, 태권도장, 독서실, 서점, 문구점, 헬스장, 볼링장, 극장, 공연장, 이·미용실, 목욕탕, 안경원 등이다. 청소년의 진로 탐색과 자기계발, 여가 활동에 직접 도움이 되는 분야에서 사용할 수 있도록 설계됐다. 편의점, 카페, 마트, 음식점에서는 지원금액의 30%에 한해 사용할 수 있다.
사용기한은 매년 12월 20일까지다. 기한 내 미사용 시 잔액은 다음 연도로 이월되지 않고 자동 소멸하기 때문에 기한 내 포인트를 사용해야 한다.
군은 지난해 횡성교육지원청과의 협의를 거쳐 지역 내 학교를 통해 바우처카드 신청 절차를 진행했다. 학교 밖 청소년 등은 행정복지센터를 통해 신청 받았다. 현재까지 전체 바우처 신청률은 81%다.
희망채움 바우처는 관내 가맹점을 중심으로 사용할 수 있기 때문에 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.
박은정 가족복지과장은 8일 “청소년들이 지역 안에서 안전하게 배우고, 경험하고, 성장할 수 있도록 지속해서 사업을 보완, 확대해 나가겠다”고 말했다.
횡성=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사