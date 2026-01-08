의정부시, 신호체계 변경해 교외선 인근 교차로 교통 개선

의정부 지역 내 교외선 운행 구간 교차로. 의정부시 제공

교통 혼잡이 집중되는 서부로 일대는 일평균 통행량이 3만대 이상이며, 교외선 선로와 교차로 간 거리가 10m에 불과하다.

이에 차량의 오진입 등으로 인한 사고 예방을 위해 열차 진입 전과 통과 시간 동안 모든 신호등을 적색으로 운영해 왔다.