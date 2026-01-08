유에이치씨 그룹, 말레이시아 진출…동남아 확장 본격화
글로벌 호스피탈리티 기업 유에이치씨 그룹이 말레이시아에 신규 브랜드를 론칭하며 동남아시아 시장 진출에 성공했다.
이번에 선보인 브랜드는 ‘유에이치 플랫 호텔 앤 리조트(UH FLAT HOTELS & RESORTS)’로, 첫 지점은 말레이시아 조호바루 인근 푸테리 하버(Puteri Harbour)에 위치한다.
유에이치 플랫 호텔 앤 리조트는 기존 호텔 브랜드 ‘유에이치 플랫(UH FLAT)’을 확장·리브랜딩한 모델이다.
국내 하이엔드 레지던스 운영을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 해외 호텔·리조트 시장까지 사업 영역을 넓혔으며, ‘어떤 지점을 방문하든 상향평준화된 서비스’를 핵심 가치로 삼고 있다. 실제로 유에이치 플랫은 지난해 국내 전 지점이 ‘아고다 리뷰 어워드’를 수상하며 전문적인 운영 역량을 인정받은 바 있다.
말레이시아 지점은 조식당을 비롯해 수영장, 헬스장, 사우나 등 주요 부대시설을 갖췄다. 향후에는 수행기사와 가정부를 포함한 최고급 맞춤형 서비스도 순차적으로 도입할 예정이다. 유에이치씨 그룹의 공식 브랜드 앱 ‘스테이션 바이 유에이치씨(STATION by UHC)’ 입점도 완료된 상태다.
이번 개관은 유에이치씨 그룹의 동남아시아 브랜드 확장을 위한 교두보로 평가된다. 조호바루와 푸테리 하버는 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에 비해 비교적 조용한 지역이지만, 싱가포르 국경과 인접해 두 나라를 동시에 여행할 수 있는 입지적 장점을 갖췄다. 국내에서도 가족 여행·골프 여행·단기 유학 수요가 꾸준한 지역으로 꼽힌다.
박성재 유에이치씨 대표는 “최근 유에이치 스위트(UH SUITE), 유에이치 컨티넨탈(UH CONTINENTAL) 등 주요 브랜드의 해외 확장이 이어지며 전사 매출 성장세도 가속화되고 있다”며 “조만간 중국 충칭과 일본 오사카에도 신규 지점이 추가될 예정으로, 2026년은 유에이치씨 브랜드의 글로벌 도약 원년이 될 것”이라고 말했다.
한편, 유에이치씨 그룹은 지난해 11월 메리어트 호텔·경북 안동시와 신규 호텔 건립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, 서울 종로구 파고다 빌딩을 호텔로 리모델링하는 ‘어반 르네상스 프로젝트’도 진행 중이다.
