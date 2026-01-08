“운전하기 힘드시죠?…편하게 열차로 상주곶감축제 오세요”
경북 상주시, 코레일관광개발과 ‘상주곶감축제’ 연계한 당일 기차여행상품 운영
경북 상주시는 코레일관광개발과 협력해 지역 대표 농특산물 겨울축제인 ‘2026 상주곶감축제’와 연계한 당일 기차여행상품을 24일 하루 운영한다고 8일 밝혔다.
여행 참가자는 팔도장터관광열차를 타고 서울역을 출발해 청량리, 양평, 원주, 제천 등 중앙선 주요 역에서 탑승할 수 있어 수도권 및 강원, 충청권 주민들도 편리하게 이용할 수 있다.
이번 관광 프로그램은 상주곶감축제를 중심으로 상주시 주요 관광지를 연계한 체류형으로 여유로운 하루를 보내며 지역의 문화와 특산물을 경험할 수 있도록 구성했다.
상주곶감축제는 23일부터 25일까지 3일간 개최되며 전국 최고 품질로 정평이 난 곶감을 현지에서 직접 구매하고 맛볼 수 있다.
축제장에는 47개의 곶감 판매 부스가 운영되며 라이브커머스, 곶감 경매, 디저트쿠킹쇼 등 다양한 프로그램이 마련돼 설 명절을 앞두고 제수용품이나 선물을 준비하려는 관광객들에게 좋은 기회가 될 전망이다.
이번 기차여행 상품은 방문 코스에 따라 2가지로 구성됐다.
1코스(1인 7만 2900원)는 상주곶감축제와 함께 상주 파머스룸(음료 1잔 제공)과 국립낙동강생물자원관을 방문하는 일정으로 청년 농부들이 운영하는 농장 카페에서 특별한 경험을 즐기고 낙동강 생물다양성에 대해 배울 수 있다.
2코스(1인 5만 9900원)는 상주곶감축제 관람 후 상주 자전거박물관과 함창명주테마파크를 둘러보는 코스로 상주의 자전거 문화와 전통 명주의 역사를 체험할 수 있도록 구성했다.
두 상품 모두 왕복 열차비(팔도장터관광열차), 연계 차량비, 입장 및 체험료, 인솔자가 포함돼 있고 열차 내에서는 로컬도시락이 제공돼 일행과 함께 따뜻한 추억을 만들 수 있다.
오전 7시 40분 서울역을 출발해 오후 9시 50분 서울역에 도착하며 알차게 상주의 매력을 경험하며 하루를 꽉 채워 의미 있는 여가 시간을 보낼 수 있다.
자세한 일정 확인 및 예약은 코레일관광개발 여행몰 누리집(korailtravel.com)에서 ‘상주’를 검색하면 확인할 수 있다.
강영석 상주시장 “상주곶감축제 연계 관광열차에 참가하는 관광객 여러분들이 설 명절을 앞두고 품질 좋은 곶감 선물도 준비하고 운전 걱정 없이 여행 추억도 만들어 보시길 권한다”고 말했다.
상주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
