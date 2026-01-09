[버디or보기] KLPGA투어 세계화는 ‘글로벌사우스 이니셔티브’의 소프트파워 플랫폼

태국 개최 리쥬란 챔피언십이 ‘마중물’

동남아국가서 대회 유치에 관심 고조

정부의 ‘실용 경제외교’ 주요 수단 돼

지난해 12월29일 태국 촌부리에 위치한 아마타 스프링CC에서 KLPGA투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십 개최를 위한 조인식을 마친 뒤 KLPGA 김상열 회장과 파마리서치 정상수 회장(오른쪽)이 포즈를 취하고 있다. KLPGA

그래서인지 리쥬란 챔피언십 조인식 과정은 태국 현지 언론에서 비중 있게 다뤄졌다.

주요 태국 언론(Thai rath, Post Today, Thai Post 등)은 스트레이트 기사에 그치지 않고 스포츠 관광(Sports Tourism)의 활성화 기대, 세계적 수준의 경기장(아마타 스프링CC)에 대한 자부심, 그리고 국제적 협력 및 브랜드 영향력을 키워드로 분석 기사를 연일 쏟아냈다.