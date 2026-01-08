‘오징어 게임 3’ 美배우조합 ‘스턴트 액션연기상’ 후보 올라
넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’ 시즌3가 미국 배우조합이 선정한 스턴트 액션 연기상 후보에 올랐다.
7일(현지시간) 미국배우조합-방송예술인연합(SAG-AFTRA)에 따르면 ‘오징어 게임 3’는 오는 3월 1일 열리는 제32회 배우상 시상식에서 TV 시리즈 부문 스턴트 앙상블 액션 연기상을 두고 ‘기묘한 이야기’(넷플릭스) ‘안도르’(디즈니+) ‘더 라스트 오브 어스’(HBO) ‘랜드맨’(파라마운트+)과 경합한다.
지난해까지 배우조합상(SAG Awards)이라는 이름으로 열린 이 시상식은 영화와 TV 부문으로 나눠 시상한다. 부문별로 배우 개인에게 주는 주·조연 연기상과 함께 작품 전체의 액션·스턴트 연기를 별도로 평가해 상을 수여한다.
‘오징어 게임’은 시즌1으로 2022년 스턴트 앙상블 액션 연기상을 한 차례 수상한 바 있다. 당시 이정재가 남우주연상을, 정호연이 여우주연상을 받아 3관왕에 올랐었다.
이 시상식 영화 부문은 아카데미(오스카)상을 예측하는 지표로 꼽혀왔다. 올해 영화 부문 캐스트상 후보로는 ‘원 배틀 애프터 어나더’와 ‘프랑켄슈타인’ ‘햄넷’ ‘마티 슈프림’ ‘씨너스: 죄인들’이 지명됐다. 특히 ‘원 배틀 애프터 어나더’는 남우주연상(리어나도 디캐프리오)과 여우주연상(체이스 인피니티) 등 7개 부문 후보로 올라 역대 최다 지명 기록을 세웠다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
