경주시, 산업구조 전환 본격화…금융·투자·인프라 ‘3대 축’ 재편
경북 경주시가 올해 산업구조 전환을 본격 추진한다. 중소기업 금융지원 확대와 산업 인프라 개선, 글로벌 투자유치 강화 등 3대 축을 중심으로 산업정책의 체질을 바꾸겠다는 구상이다.
시는 올해 지역 중소기업의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 2646억원 규모의 융자 지원에 나선다고 8일 밝혔다. 여기에 화재보험료 지원, 기숙사 환경 개선 등 10개 기업 지원사업에 23억원을 투입해 근로 환경과 안전 여건을 개선을 뒷받침한다.
성장 단계별 기업 육성 체계도 강화한다. 지역 중소·벤처기업 105곳을 대상으로 지방시대 벤처펀드 15억원, G-Star 경북 저력펀드 10억원을 조성해 투자 기반을 확충한다.
투자유치의 실효성을 높이기 위한 제도 개선도 병행한다. 기업 신·증설 지원 한도를 최대 50억원으로 상향하고, 투자유치 신규 상시고용 기준은 10명으로 완화해 기업 진입 문턱을 낮췄다. 물류비 지원 제도도 새로 도입해 최대 3000만원까지 기업 활동 과정에서 발생하는 실질적 비용 부담을 줄인다.
해외 투자유치도 속도를 낸다. 총 4억원을 투입해 경북도 및 KOTRA와 협력해 미국·캐나다 등 APEC 회원국을 대상으로 투자유치 대표단을 파견하고 국내·중국·일본 투자설명회를 잇따라 개최할 계획이다.
산업 현장의 체질 개선도 추진한다. 지난해 시비 35억원을 투입해 35개 산업·농공단지와 11개 개별공단의 공용주차장 조성, 도로·편의시설 정비 등 120여 건의 현안을 해결했다.
올해는 43억원을 추가 투입해 건천2일반산단, 모화공단, 외동농공단지 등을 중심으로 기반시설 개선을 이어간다.
외동산단은 산업통상자원부 공모사업으로 추진 중인 복합문화센터와 아름다운 거리 조성 사업이 올해 상반기 완공된다. 또 노후 산단을 산업과 문화가 융합된 혁신 공간으로 재편하는 총 638억원 규모의 ‘문화선도산단’ 공모사업에도 도전한다.
산업 인프라가 상대적으로 취약한 북부권 안강지역에는 2030년까지 600억원 이상을 투입해 정부의 RE100 풍력발전 사업과 연계한 e-모빌리티 전용 산업단지를 시가 직접 조성할 계획이다.
주낙영 경주시장은 “APEC을 통해 높아진 경주의 국제적 위상을 산업 성과로 연결시키는 것이 과제”라며 “산업 인프라가 부족한 지역에는 과감히 투자하고 청년이 찾는 산단으로 경주의 산업 지형을 재편해 나가겠다”고 말했다.
