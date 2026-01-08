시사 전체기사

게임산업 미래 주역 한자리에…콘진원, ‘게임인재원 쇼케이스’ 개최

입력:2026-01-08 11:46
공유하기
글자 크기 조정

​문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오는 13일부터 이틀간 경기 성남시 판교 더블트리 호텔에서 ‘게임인재원 쇼케이스 2026’을 개최한다. 이번 행사는 미래 게임 산업을 이끌 교육생들이 직접 개발한 독창적인 신작 13종을 공개하는 자리다.

​2019년 개원한 게임인재원은 기획, 디자인, 프로그래밍 등 게임 개발 전 분야에 걸친 실무 중심 교육을 제공해왔다. 교육생들은 실제 개발 환경과 유사한 프로젝트 기반 협업을 통해 기획부터 출시까지 전 과정을 수행하며 현장 맞춤형 역량을 쌓아왔다.

​이번 쇼케이스에서는 교육생들의 참신한 시각이 담긴 PC, 엑스박스(Xbox), 가상현실(VR) 기반의 게임들이 전시된다. 액션, 로그라이크, 퍼즐, 호러 등 다양한 장르의 작품을 관람객이 직접 시연할 수 있으며, 개발자들과 기술적 노하우를 공유하는 소통의 장도 마련된다.

​글로벌 시장 진출을 위한 전문가 특강도 진행된다. 아이디어 팩토리의 사토 요시테루 대표가 콘솔 게임 IP 전략을 발표하며, 스퀘어 에닉스의 벤 테일러 테크니컬 프로듀서가 북미와 유럽, 일본 시장의 특성과 기술 진화에 대해 강연한다. 국내외 전문가들의 인사이트를 통해 예비 개발자들에게 실질적인 전략을 전수할 예정이다.

​현장에서는 전시 외에도 취업과 창업을 돕는 컨설팅 부스가 운영된다. 전문가와의 일대일 상담을 통해 진로 지도와 실무적인 조언을 받을 수 있다.

​김남걸 콘진원 게임신기술본부장은 “이번 쇼케이스는 미래 인재들의 잠재력을 산업 현장과 연결하는 계기가 될 것”이라며 “급변하는 게임 시장에 대응할 수 있는 핵심 인재 양성을 위해 체계적인 지원을 지속하겠다”라고 밝혔다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경찰·견인기사 숨진 고속도로 사고…30대 운전자 ‘크루즈 켠 채 졸음운전’
‘알파마요’ 살펴본 정의선… 삼성 로봇청소기엔 “협업하시죠”
‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대
급등한 서울 집값에… 작년 30대 첫집 매수 4년 만 ‘최다’
뉴욕증시 혼조 마감…다우·S&P500, 장중 최고치 후 하락
[속보] 삼성전자 작년 4분기 영업익 20조원…역대 최대
‘은값 랠리’ 시총 엔비디아 넘어서기도
백악관 “그린란드 미군 투입 언제든 고려… 세계는 힘이 지배”
국민일보 신문구독