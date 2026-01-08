게임산업 미래 주역 한자리에…콘진원, ‘게임인재원 쇼케이스’ 개최
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오는 13일부터 이틀간 경기 성남시 판교 더블트리 호텔에서 ‘게임인재원 쇼케이스 2026’을 개최한다. 이번 행사는 미래 게임 산업을 이끌 교육생들이 직접 개발한 독창적인 신작 13종을 공개하는 자리다.
2019년 개원한 게임인재원은 기획, 디자인, 프로그래밍 등 게임 개발 전 분야에 걸친 실무 중심 교육을 제공해왔다. 교육생들은 실제 개발 환경과 유사한 프로젝트 기반 협업을 통해 기획부터 출시까지 전 과정을 수행하며 현장 맞춤형 역량을 쌓아왔다.
이번 쇼케이스에서는 교육생들의 참신한 시각이 담긴 PC, 엑스박스(Xbox), 가상현실(VR) 기반의 게임들이 전시된다. 액션, 로그라이크, 퍼즐, 호러 등 다양한 장르의 작품을 관람객이 직접 시연할 수 있으며, 개발자들과 기술적 노하우를 공유하는 소통의 장도 마련된다.
글로벌 시장 진출을 위한 전문가 특강도 진행된다. 아이디어 팩토리의 사토 요시테루 대표가 콘솔 게임 IP 전략을 발표하며, 스퀘어 에닉스의 벤 테일러 테크니컬 프로듀서가 북미와 유럽, 일본 시장의 특성과 기술 진화에 대해 강연한다. 국내외 전문가들의 인사이트를 통해 예비 개발자들에게 실질적인 전략을 전수할 예정이다.
현장에서는 전시 외에도 취업과 창업을 돕는 컨설팅 부스가 운영된다. 전문가와의 일대일 상담을 통해 진로 지도와 실무적인 조언을 받을 수 있다.
김남걸 콘진원 게임신기술본부장은 “이번 쇼케이스는 미래 인재들의 잠재력을 산업 현장과 연결하는 계기가 될 것”이라며 “급변하는 게임 시장에 대응할 수 있는 핵심 인재 양성을 위해 체계적인 지원을 지속하겠다”라고 밝혔다.
