LPGA 메이저대회 셰브론 챔피언십, 우승자 연못 입수 전통 사라질 위기
대회 개최지 휴스턴 메모리얼파크로 변경
미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십 개최 장소가 변경됐다.
LPGA투어는 8일 “올해 셰브론 챔피언십은 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼파크 골프코스에서 열린다”고 발표했다. 대회 일정은 4월 23일부터 나흘간이다.
이 대회는 2022년까지는 미국 캘리포니아주 랜초미라지의 미션힐스CC에서 열렸다. 2023년부터 작년까지 3년간은 텍사스주 우들랜즈의 더 클럽 칼턴우즈에서 개최됐다.
미션힐스CC에서 열릴 때부터 우승자가 18번 홀 근처의 연못에 뛰어드는 전통으로 유명하다. 개최지를 더 클럽 칼턴우즈로 옮겨서도 이 관례는 이어졌다.
하지만 이제는 그 전통이 사라질 가능성이 높아졌다. 미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 “메모리얼파크 18번 홀 근처에는 물이 없다”고 전했다.
메모리얼파크 골프코스는 오는 3월 말에는 미국프로골프(PGA)투어 휴스턴오픈이 열린다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
