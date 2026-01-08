‘돌아온 골프 천재’ 앤서니 김 “골프보다 더 소중한 건 인생이다”
LIV골프 출전권 걸린 프로모션 출전
“인생은 골프보다 훨씬 더 크고 소중하다.”
약물 중독으로 추락했다가 재기에 나선 재미동포 앤서니 김(40)이 이전과는 확 달라진 모습을 보였다.
8일(한국시간) LIV 골프 프로모션(총상금 150만달러) 대회가 열리는 미국 플로리다주 리칸토의 블랙 다이아몬드 랜치에서 가진 AP통신과의 인터뷰에서 앤서니 김은 “지난 1년 동안 골프보다 더 소중한 것을 깨달았다”고 했다.
그는 이어 “지난 1년 동안 가족과 함께 전 세계를 누비며 LIV 골프 대회에 참가해 즐거웠다”며 “올해에도 같은 기회가 찾아올지 모르겠지만, 소중한 가족의 존재를 인지하면서 살아갈 것”이라고 말했다.
앤서니 김은 LIV 골프의 일원으로 2025시즌 13개 대회에 출전했으나 최하위권인 55위를 기록, 투어 카드를 잃고 새 시즌 출전권이 걸린 프로모션에 출전했다.
앤서니 김은 만 25세였던 2010년까지 미국프로골프(PGA)투어 통산 3승을 거두며 돌풍을 일으켰다. 하지만 30세가 되기도 전에 갑자기 은퇴를 선언하고 종적을 감췄다.
앤서니 김은 지난해 2월 소셜 미디어를 통해 “고통을 덜어내기 위해 매일 술과 약물을 접했고 PGA투어에서 좋은 성적을 낼 때도 약물에 의존했다”며 고백했다.
그를 다시 일으켜 세운 것은 가족이었다. 앤서니 김은 “딸을 돌봐야 한다는 책임감에 다시 일어나기로 했다”고 다짐했다.
그가 LIV골프에 잔류하기 위해서는 이번 대회에 출전한 83명 중에서 상위 3위 이내에 들어야 한다. 하지만 결코 조급해 하지 않는다.
그는 “인생의 관점이 바뀌었다”며 “LIV 골프 출전권을 획득하면 좋겠지만, 이것이 내게 남은 유일한 목표는 아니다. 인생은 골프보다 훨씬 더 크고 소중하다”고 말했다.
