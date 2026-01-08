인천경제청, CES 2026서 ‘인천 AI City 비전’ 선포
인천경제자유구역청은 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES(국제전자제품박람회) 2026’에서 ‘인천-IFEZ 홍보관’을 개관해 전 세계 관람객들에게 인천의 도시 전략을 선보이는 중이라고 8일 밝혔다.
홍보관은 라스베이거스 컨벤션센터 노스홀의 AI존에 139㎡ 규모로 조성됐다. 인천이 추진하는 ‘인공지능 도시(AI City)’ 비전을 전면에 내세워 글로벌 무대에서 도시 혁신 방향을 소개하고 있다.
‘목적지 인천-스마트 시티에서 AI 시티로’를 주제로 구성된 홍보관은 ▲이동·안전·에너지·건강 등 시민 생활 서비스를 고도화하는 삶터 ▲제조·물류·식품·의약 등 산업 현장을 혁신하는 일터 ▲콘텐츠·경험을 창조하는 놀이터 등 3개 테마존으로 구성됐다. 이를 통해 도시 생활·산업·문화 전반에 적용되는 AI 기반 도시 서비스와 혁신 모델을 체계적으로 선보일 뿐 아니라 지속 가능한 도시의 미래상도 제시한다.
주요 프로그램으로는 글로벌 도시·산업 전문가 등이 참여하는 ‘글로벌 AI 시티 포럼’이 진행됐다. 이 자리에서 인천이 구상하는 차세대 AI 도시 전략과 협력 방향을 공유했다. 특히 미국 버지니아주 페어팩스 카운티와의 교류 세션을 통해서는 양 기관이 추진해 온 경제개발 협력 관계를 기반으로 혁신 생태계 조성, 스타트업 지원, 기술 실증 등 분야에서의 협력 확대 방안이 논의됐다.
홍보관 운영과 함께 인천경제청은 글로벌 네트워킹과 실질적인 협력 성과 창출을 위한 프로그램을 집중 전개했다. 7일 저녁에는 ‘CES 2026 인천의 밤’ 프로그램을 통해 인천 참가기업과 해외 기업·관계자 간 파트너십 논의 및 네트워킹을 진행했다. 8일에는 참관단을 대상으로 ‘집중 비즈니스 데이’를 운영해 바이어·투자자와의 1대 1 비즈니스 미팅과 현장 비즈 매칭을 한다.
유정복 인천시장은 “CES 2026은 인천이 지난 20여년간 대한민국의 변화와 혁신을 이끌어 온 미래 성장 도시에서 AI City로 도약하는 비전을 세계에 알리는 중요한 무대”라며 “앞으로도 인천이 글로벌 AI 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
