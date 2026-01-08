대구시 올해 TK공항, 취수원 문제 매듭 목표
대구시는 올해 대구경북 민·군 통합공항(이하 TK공항)과 대구 취수원 이전(확보) 사업의 마지막 걸림돌을 제거해 사업들을 본궤도에 진입시킬 방침이라고 8일 밝혔다.
민간공항과 군공항을 함께 이전하는 TK공항 건설은 기부 대 양여 방식으로 진행되는 군공항의 재원 확보 문제에 발목이 잡혀 추진 일정이 지연된 상황이다. 대구시는 2023년 4월 TK공항 특별법 통과 후 민관공동개발사업 특수목적법인(SPC) 구성 방식으로 사업을 추진하려고 했지만 경기 침체로 민간 사업자를 구하기가 어렵게 되자 정부 공공자금관리기금(공자기금) 융자와 금융비용 국비 지원으로 사업 방향을 바꿨다. 대구시는 지난해 11조5000억원 규모의 군공항 관련 공자기금을 기획재정부에 건의하면서 올해 첫사업에 필요한 2795억원 예산 반영을 요청했지만 반영되지 않았다. 올해는 민간공항 설계비와 보상비 등만 반영됐다.
대구시는 올해 정부 지원 방안이 결정될 수 있도록 모든 수단을 동원할 계획이다. ‘기재부와 국방부는 사업의 원활한 추진을 위해 적절한 지원방안을 강구해야 한다’는 내용의 2026년도 정부 예산서 부대의견을 근거로 정부에 지속적으로 지원을 요청하고 군공항 이전 이슈가 있는 광주·수원시, 지역 정치권과의 협력도 강화할 예정이다.
30년 난제로 불리는 취수원 문제도 올해 해결을 보겠다는 각오다. 대구시는 낙동강 수질오염 사고 불안에서 벗어나기 위해 구미공단 상류로 취수원 이전을 원했지만 경북 구미시와의 갈등 등으로 오랜 기간 사업 추진이 중단됐다. 그동안 해평취수장, 안동댐물 활용 등의 방안이 제시됐지만 매번 결론을 내지 못했다.
정부가 지난해 자연적인 여과 작용을 적용하는 강변여과수와 복류수 활용 쪽으로 가닥을 잡으면서 해결 실마리를 찾았다. 기존 방식보다 수질이 안정적이고 지역 간 갈등도 피할 수 있는 방안이라는 평가다. 기후에너지환경부가 올해 시험 취수 등을 검토 중이다. 대구시는 수질, 수량 확보에 문제가 없다면 정부안을 적극적으로 받아들이겠다는 입장이다.
김정기 대구시장 권한대행은 “올해 사업이 결실을 볼 수 있도록 총력 대응하겠다”고 말했다.
